IMA ने लिखा पीएम मोदी को पत्र- हेल्थ वर्कर्स के लिए बनाया जाए सुरक्षित माहौल

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) ने पीएम नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने मरीजों के रिश्तेदारों द्वारा डॉक्टरों पर हमले की घटनाओं के मद्देनजर, डॉक्टरों के सुरक्षित माहौल को सुनिश्चित करने के लिए पीएम के हस्तक्षेप की मांग की है, ताकि महामारी के समय मेडिकल स्टाफ बिना किसी डर के काम कर सकें.

आईएमए ने अपने पत्र में लिखा है कि महामारी के समय डॉक्टरों पर हो रहे शारीरिक और मानसिक हमले को रोकने के लिए सुरक्षित माहौल बनाने का निवेदन किया है. वहीं पत्र में आगे लिखा है कि महामारी कोविड-19 से बचाव के लिए चलाई जा रही वैक्सीनेशन ड्राइव को लेकर जो लोग गलतफहमियां फैला रहे हैं उनके खिलाफ महामारी अधिनियम 1897 के तहत सरकार सख्त कार्रवाई की जाए.



