छुट्टियां मौत में बदलीं, गोवा के नाइटक्लब अग्निकांड में तबाह हो गया दिल्ली का ये पूरा परिवार

गोवा के नाइटक्लब 'Birch by Romeo Lane' में हुए अग्निकांड में दिल्ली के एक ही परिवार के चार लोगों की मौत हो गई. भाभी-देवर और दो सालियों की गोवा के क्लब में जलकर मौत हो गई. घटना से एक दिन पहले शुक्रवार को एक ही परिवार के पांच लोग छुट्टियां मनाने के लिए गोवा गए थे. हादसे में जान गंवाने वाले युवक की पत्नी की जान बाल-बाल बची है.

मृतकों की पहचान सादतपुर एक्सटेंशन के रहने वाले विनोद जोशी, उनकी भाभी कमला जोशी, दो साली सरोज और अनीता के रूप में हुई है. विनोद की पत्नी भावना जोशी गहरे सदमे में है. हादसे की सूचना मिलते ही रविवार सुबह परिवार गोवा के लिए निकल गया. रात को परिवार ने गोवा के अस्पताल में शवों की पहचान की.

नवीन जोशी अपने परिवार के साथ सादतपुर एक्सटेंशन की गली नंबर-15 में रहते हैं. उनके छोटे भाई विनोद अपनी पत्नी भावना के साथ वैशाली में रहते थे जबकि विनोद की दो सालियां अनीता और सरोज रोहिणी में रहती थीं. विनोद फाइनेंस सेक्टर में काम करते थे.

इनके परिवार के सदस्य दीपक ने बताया कि विनोद अपनी पत्नी, भाभी और दो सालियों को लेकर शुक्रवार को गोवा छुट्टियां मनाने के लिए गए थे. 9 दिसंबर तक का पैकेज लेकर गए थे. शनिवार शाम तक सबकुछ ठीक था, परिवार की उन लोगों से बात भी हुई थी.

रविवार सुबह गोवा पुलिस का घर पर फोन आया और हादसे के बारे में बताया. सूचना मिलते ही परिवार फ्लाइट से गोवा पहुंचा. भावना बिल्कुल बेसुध है. उसने अपने परिवार को अपनी आंखों के सामने जलते हुए देखा. परिवार को बस इतना बताया कि अचानक से एक तेज धमाका हुआ और आग की लपटें निकलने लगी.

उस वक्त सौ से अधिक लोग डांस कर रहे थे. भीड़ उसे धकेलते हुए क्लब के बाहर ले गई. परिवार के बाकी सदस्य अंदर लपटों में फंस गए. शाम को परिवार ने मृतकों की पहचान की. मृतकों के घर में मातम पसरा हुआ है.

