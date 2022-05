दिल्लीः मुंडका-नरेला के बाद बवाना में भीषण आग, धू-धू कर जल उठी थिनर फैक्ट्री

दिल्ली में आग लगने की घटनाएं थम नहीं रही हैं. मुंडका-नरेला के बाद गुरुवार को बवाना में एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई.बताया जा रहा है कि ये आग थिनर की फैक्ट्री में लगी है. घटना की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई. 17 दमकलें आग बुझाने में लगी हुई हैं. वहीं पुलिसकर्मी लोगों को घटनास्थल से तितर-बितर कर रहे हैं.

बता दें कि थिनर फैक्ट्री में आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है. हादसे के बाद दमकल की 17 गाड़ियां मौके भेजी गई हैं. आग बुझाने की कोशिश की जा रही है. अफसरों की टीम घटना पर नजर बनाए हुए है. फैक्ट्री से आग की लपटें उठ रही हैं.

Delhi | Fire breaks out in a manufacturing unit in Bawana Industrial Area, 17 fire tenders rushed to the site pic.twitter.com/a5XTlvWiFj