Delhi Weather Monsoon Rain: दिल्ली में बादलों का घेरा, सावन में बरसे बदरा, कई जगह जल भराव

Delhi Weather Forecast Updates: दिल्ली-एनसीआर में मंगलवार की सुबह बरसात ने लोगों का स्वागत किया है. कई इलाकों में सुबह करीब 6 बजे से तेज बारिश हो रही है. भारी बारिश (Monsoon Rain In Delhi) के कारण कई इलाकों में जल-जमाव हो गया है. जिसके बाद ट्रैफिक जाम की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है. ऐसे में दिल्ली और गुरुग्राम में दफ्तर के लिए निकलने वाली भीड़ को काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.

मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली और करीबी इलाकों में आज झमाझम बारिश (Heavy Rain In Delhi) होगी. राजधानी में सुबह-सुबह काले बादल छा गए और लगा जैसे दिन में ही अंधेरा छा गया. इस दौरान सड़कों पर दौड़ने वाली गाड़ियों की लाइट्स भी जलती दिखीं. मथुरा रोड पर कई जगह जल जमाव देखा गया.

#WATCH | Vehicles run through inundated roads, a bus stand partially submerged due to waterlogging following heavy rains in several parts of Delhi. Visuals from Mathura road. pic.twitter.com/bt5AUajNDf — ANI (@ANI) July 27, 2021

दरअसल, मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी हिस्से के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र कमतर हो गया है. हालांकि, उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों में संबंधित चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है. वहीं, एक और चक्रवाती परिसंचरण का क्षेत्र उत्तर बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना हुआ है.

#WATCH | A man and a girl seen covering themselves with tarpaulin cover amid heavy rain at Raisina Hills, Delhi. pic.twitter.com/oAdmrFZXyD — ANI (@ANI) July 27, 2021

इस दवाब क्षेत्र का प्रभाव दिल्ली पर आज पूरे दिन बरसात के रूप में दिख सकता है. इससे दिल्ली वालों को उमस भरी गर्मी से राहत तो मिलेगी लेकिन भारी बारिश से जगह-जगह होने वाला जलभराव उनके लिए मुसीबत खड़ा कर सकता है. विभाग के मुताबिक दिल्ली में अगले 3 से 4 दिनों तक बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है.

#WATCH | Morning downpour causes waterlogging in parts of Delhi. Visuals from Dhaula Kuan. pic.twitter.com/dF9JWNhWuM — ANI (@ANI) July 27, 2021

भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण-पश्चिम दिल्ली, नई-दिल्ली (लोदी रोड), पूर्वी-दिल्ली, शाहदरा, प्रीत विहार, मध्य दिल्ली, एनई-दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली, दक्षिण-पश्चिम-दिल्ली, गुरुग्राम और मानेसर के कई स्थानों पर आज गरज के साथ मध्यम से भारी बारिश जारी रहेगी.

#WATCH | Early morning showers in the National Capital. Visuals from Connaught Place. pic.twitter.com/fngnKEVNi5 — ANI (@ANI) July 27, 2021

इस बीच यमुना का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है. भारी बारिश की वजह से यमुना नदी लबालब हो गई है. डाक पत्थर बैराज से हर घंटे 10 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है. इसकी वजह से हरियाणा से दिल्ली तक सैलाब का खतरा मंडरा रहा है. यमुना में सैलाब से निचले इलाकों में भारी नुकसान की आशंका है हालांकि प्रशासन ने अभी तक अलर्ट जारी नहीं किया है.