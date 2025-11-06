scorecardresearch
 

Feedback

दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन... MCOCA के तहत इस गैंग के तीन बदमाश गिरफ्तार

इन गिरफ्तारियों के बाद सरगना अब्दुल नसीर और उसके तीनों भाई आदिल, नादिर और शमीम अब जेल में हैं. इन तीनों को 2019 में दर्ज एक मामले की जांच के दौरान महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गनाइज्ड क्राइम एक्ट (MCOCA) के तहत गिरफ्तार किया गया.

Advertisement
X
बदमाशों की गिरफ्तारी से दिल्ली-एनसीआर में चल रहे हथियार तस्करी नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है. (Photo: Representational)
बदमाशों की गिरफ्तारी से दिल्ली-एनसीआर में चल रहे हथियार तस्करी नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है. (Photo: Representational)

दिल्ली पुलिस ने कुख्यात नसीर गैंग के तीन सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से दो जेल में बंद गैंग सरगना अब्दुल नसीर के सगे भाई हैं. इन गिरफ्तारियों को गैंग की ट्रांस-यमुना क्षेत्र में फैली आपराधिक गतिविधियों पर बड़ी चोट माना जा रहा है.

पुलिस के मुताबिक, इन तीनों को 2019 में दर्ज एक मामले की जांच के दौरान महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गनाइज्ड क्राइम एक्ट (MCOCA) के तहत गिरफ्तार किया गया.

दो भाई और एक अंतरराष्ट्रीय हथियार तस्कर गिरफ्तार

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों में अब्दुल नसीर के भाई आदिल और शमीम उर्फ बदर, दोनों गैंग के संचालन में अहम भूमिका निभाते थे. तीसरा आरोपी सलीम अहमद उर्फ पिस्टल बताया जा रहा है, जो एक घोषित अंतरराष्ट्रीय हथियार तस्कर है. पुलिस ने बताया कि बदर को 27 जून, आदिल को 2 जुलाई, और सलीम पिस्टल को 22 सितंबर को गिरफ्तार किया गया.

गिरोह पर बड़ी चोट

इन गिरफ्तारियों के बाद सरगना अब्दुल नसीर और उसके तीनों भाई आदिल, नादिर और शमीम अब जेल में हैं. इनके साथ गैंग के कई अन्य अहम सदस्य जैसे दानिश जमाल, आसिम उर्फ हाशिम बाबा और सलमान उर्फ माटू भी न्यायिक हिरासत में हैं. पुलिस का कहना है कि इन गिरफ्तारियों के बाद पूर्वी दिल्ली और एनसीआर के आसपास फिरौती, कब्जेदारी और टारगेट शूटिंग जैसी घटनाओं में भारी कमी आई है.

Advertisement

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय था ‘पिस्टल’

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, सलीम अहमद उर्फ पिस्टल न केवल नसीर गैंग बल्कि दिल्ली-एनसीआर के कई अन्य अपराधी गिरोहों को भी अवैध हथियारों की सप्लाई करता था. उसका नेटवर्क भारत से बाहर तक फैला हुआ था, जिसमें पाकिस्तान और नेपाल से हथियारों की तस्करी शामिल थी.

पुलिस ने कहा कि उसकी गिरफ्तारी से दिल्ली-एनसीआर में चल रहे हथियार तस्करी नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है. आदिल और शमीम की गिरफ्तारी के बाद नसीर गैंग का शेष नेटवर्क लगभग निष्क्रिय हो गया है. अब तक इस मामले में छह पूरक चार्जशीट दाखिल की जा चुकी हैं और कुल 15 सदस्यों पर आरोप तय किए गए हैं. पुलिस का कहना है कि गैंग के बाकी बचे सदस्यों और उनकी आर्थिक गतिविधियों की जांच अभी जारी है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    Alinagar MLA
    Gopalganj Election
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Mokama Election
    Mahua Chunav
    Karakat Election
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    करियर राशिफल
    Raghopur Election
    Advertisement