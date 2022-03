Delhi Metro: ग्रीन, पिंक और वॉयलेट... दिल्ली मेट्रो में तीन लाइनों पर सेवाएं बाधित

दिल्ली मेट्रो की सेवाएं गुरुवार को बाधित हो गईं. डीएमआरसी के मुताबिक, तीन लाइनों वायलेट, ग्रीन और पिंक लाइन पर मेट्रो देरी से चल रही थी. हालांकि, कुछ घंटों बाद खराबी को दूर कर लिया गया और स्थिति सामान्य हो गई. डीएमआरसी ने यात्रियों को हुई परेशानी के लिए माफी मांगी है.

डीडीएमआरसी ने ट्वीट कर बताया कि वायलेट, ग्रीन और पिंक लाइन पर सर्विस में देरी चल रही थी. मेट्रो की सेवाएं सामान्य कर दी गई हैं. हालांकि, किसी और असुविधा से बचने के लिए, सिस्टम अभी भी निगरानी में रखा गया है. यात्रियों से अनुरोध है कि वे अपनी यात्रा में कुछ अतिरिक्त समय दें.

भले ही मेट्रो सेवाएं जल्द ही ठीक हो गई हों, लेकिन होली के त्योहार के मौके पर एक साथ तीन लाइनों पर सर्विस में खामी के चलते लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ी.



Service Update



Services have been normalised. However, to avoid any further inconvenience, the system is still under observation. Passengers are requested to allow for some extra time in their commute. https://t.co/dkz8CalVfy