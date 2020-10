दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री बोले- प्लाज्मा थेरेपी से 2000 लोगों की जान बची, केंद्र ना लगाए रोक

दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से अपील की है कि वह कोविड-19 के आपातकालीन इलाज के रूप में प्लाज्मा थेरेपी पर रोक नहीं लगाए. उन्होंने कहा कि दिल्ली में तीन प्लाज्मा बैंक हैं और अब तक दो हजार से ज्यादा मरीज प्लाज्मा थेरेपी से ठीक हो चुके हैं.

दरअसल, केंद्र सरकार देश में प्लाज्मा थेरेपी बंद करने पर विचार कर रही है. इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने मंगलवार को कहा कि प्लाज्मा थेरेपी मृत्यु दर को कम करने के लिए बहुत प्रभावी नहीं है. ना ही इससे मरीजों की हालात बिगड़ने पर रोक लग पा रही है. केंद्र सरकार के इस फैसले का दिल्ली की केजरीवाल सरकार विरोध कर रही है.

सत्येंद्र जैन ने कहा कि कोरोना के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग आम आदमी पार्टी सरकार की एक पहल थी. प्लाज्मा थेरेपी ने 2000 से अधिक लोगों की जान बचाने में मदद की है. सत्यैंद जैन ने कहा कि मैं केंद्र सरकार से अपील करता हूं कि वह इस पर प्रतिबंध न लगाए और राजनीति में जीवन और मृत्यु के मामले को न लाएं.

