DSIDC प्लॉट का झांसा देकर 2.65 लाख की ठगी, दिल्ली पुलिस ने दो साइबर ठगों को दबोचा

दिल्ली में DSIDC प्लॉट दिलाने के नाम पर दो साइबर ठगों को गिरफ्तार किया गया है. आरोपियों ने शालीमार बाग निवासी विजय चावला से 2.65 लाख रुपये ठग लिए. मामले में पुलिस ने 380 से अधिक सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल खंगाली. आरोपियों की पहचान राजू सिंह (38) और प्रियतदर्शी (40) के रूप में हुई है.

प्लॉट दिलाने के नाम पर ठगी. (फोटो-ITG)
दिल्ली पुलिस ने राजधानी में एक ठगी मामले का पर्दाफाश करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों ने खुद को प्रभावशाली दिखाकर एक व्यक्ति से दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (DSIDC) का प्लॉट दिलाने का झांसा देकर 2.65 लाख रुपये ठग लिए. पुलिस का कहना है कि अभी और गिरफ्तारियां संभव हैं.

पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान राजू सिंह (38) और प्रियतदर्शी (40) के रूप में हुई है. मामला शालीमार बाग निवासी विजय चावला (55) की शिकायत पर सामने आया है. पीड़ित ने आरोप लगाया कि साइबर ठगों ने DSIDC प्लॉट अलॉटमेंट के नाम पर उससे बड़ी रकम हड़प ली.

यह भी पढ़ें: Air India की फुकेट-नई दिल्ली फ्लाइट को मिली बम से उड़ाने की धमकी, थाईलैंड में करानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग

शिकायत दर्ज होने के बाद 21 दिसंबर 2024 को पुलिस ने एफआईआर दर्ज की. जांच में सामने आया कि ठगी की रकम एक म्यूल अकाउंट में ट्रांसफर की गई और फिर विभिन्न एटीएम से निकाली गई. पुलिस ने पैसों की लेन-देन की पूरी कड़ी खंगाली और संबंधित मोबाइल नंबर को ट्रैक किया. इससे आरोपियों की पहचान हुई.

मामले में पुलिस ने कही ये बात

डीसीपी (नॉर्थ-वेस्ट) भिशम सिंह ने बताया कि आरोपियों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी गई. लंबी निगरानी के बाद दोनों को पिछले हफ्ते पूर्वी दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया. फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है ताकि यह पता चल सके कि इस गिरोह में और कितने लोग शामिल हैं और उन्होंने अब तक कितने लोगों को ठगा है. पुलिस का कहना है कि साइबर फ्रॉड के इस मामले में और गिरफ्तारियां संभव हैं.

---- समाप्त ----
TOPICS:

