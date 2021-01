दिल्ली में टारगेट से आधे लोगों को लग पाई वैक्सीन, राजनीतिक पार्टियों में मचा घमासान

देश में कोरोना टीकाकरण की शुरुआत हो चुकी है. भारत ने पहले दिन दो लाख से अधिक लोगों को टीका लगाकर रिकॉर्ड भी बना दिया. लेकिन इस सबसे इतर देश में वैक्सीनेशन को लेकर राजनीति भी चरम पर हो रही है, जिसकी झलक राजधानी दिल्ली में भी देखने को मिली. दरअसल, टीकाकरण के पहले दिन दिल्ली में लक्ष्य से आधे लोगों को ही वैक्सीन दी जा सकी जिसपर विवाद हुआ है.



दरअसल, हर राज्य में एक दिन में वैक्सीनेशन को लेकर कुछ टारगेट रखे गए हैं. 16 जनवरी को वैक्सीनेशन के पहले दिन दिल्ली में कुल 8100 लोगों को टीका लगना था, लेकिन सिर्फ 4319 लोगों को ही लग सका.

#LargestVaccineDrive



In the world's largest #COVID19 vaccination program, 191,181 beneficiaries were vaccinated across the country today. pic.twitter.com/elw6s32fja