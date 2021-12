कोरोना के खिलाफ जंग में बड़ी उपलब्धि, दिल्ली में 100% वयस्कों ने ली वैक्सीन की पहली डोज

कोरोना और ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए मामलों के बीच दिल्ली से अच्छी खबर सामने आई है. यहां 100% वयस्कों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है. यह जानकारी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दी.

दिल्ली सीएम केजरीवाल ने ट्वीट किया कि दिल्ली में 100% वयस्कों को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है. यहां 148.33 लाख लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है. केजरीवाल ने कहा, डॉक्टरों, एएनएम, आशा वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को सलाम. सभी डीएम, सीडीएमओ, डीआईओ और जिला प्रशासन को बधाई.

👏👏Delhi completes first dose to 100% eligible people - 148.33 lakh



Salute to Doctors, ANMs, Teachers, ASHAs, CDVs and all other Frontline workers. Congratulations to DMs, CDMOs, DIOs and all district functionaries