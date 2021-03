दिल्ली: AAP नेता राघव चड्ढा कोरोना पॉजिटिव, ट्वीट कर दी जानकारी

आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली जल बोर्ड के वाइस चेयरमैन राघव चड्ढा कोरोना वायरस से पीड़ित हो गए हैं. राघव ने गुरुवार सुबह ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी, साथ ही उनके संपर्क में आए लोगों से कोरोना का टेस्ट कराने की अपील की.



राघव चड्ढा ने ट्वीट में लिखा, ‘मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि मैं कोरोना पॉजिटिव पाया गया हूं. हालांकि, कोई सीरियस लक्षण नहीं हैं, लेकिन सतर्कता बरतते हुए खुद को कुछ दिन के लिए आइसोलेट कर रहा हूं’



आम आदमी पार्टी के नेता ने ट्वीट में लिखा कि पिछले दिनों में जो भी मेरे सीधे संपर्क में आए हैं, वो टेस्ट करवा लें और सभी नियमों का पालन करें. खुद को और दूसरो को सुरक्षित रखना हमारी ज़िम्मेदारी है.



My humble appeal to all who have came in direct contact with me in the last few days - if you notice any symptoms, please get yourself tested & take all necessary precautions. It is our responsibility to keep ourselves & others safe, preventing further spread of the virus.