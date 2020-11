दिल्लीः कोरोना पर CM केजरीवाल ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, बीजेपी-कांग्रेस को भी न्योता

त्योहारी सीजन में राजधानी दिल्ली में कोरोना फिर से घातक रूप लेता जा रहा है. दिल्ली में लगातार खराब होते हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल गुरुवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है. सर्वदलीय बैठक में शामिल होने के लिए केजरीवाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को भी निमंत्रण भेजा है.

केजरीवाल सरकार की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक कल गुरुवार सुबह 11 बजे दिल्ली सचिवालय में होगी. बैठक में दिल्ली में तीसरी कोरोना वेव के चलते रोजाना बढ़ते मामलों और व्यवस्था को लेकर चर्चा होगी.

राजधानी में कोरोना का कहर तेजी से बढ़ता जा रहा है. पिछले 24 घंटे के अंदर यहां पर 6,396 नए केस सामने आए और 99 लोगों की मौत हो गई. बीते 24 घंटे में 49,031 टेस्ट किए गए और 4,421 रिकवरी हुई. देश की राजधानी दिल्ली में अभी कुल कोरोना केस की संख्या 4 लाख 95 हजार 598 है, जिसमें 42 हजार से अधिक एक्टिव केस है.



कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया था कि हर रोज एक लाख टेस्ट किया जाएगा. जिला प्रशासन ने हॉटस्पॉट इलाके में डोर-टू-डोर सर्वे करने का प्लान बनाया है.

इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज शाम 4 बजे जीटीबी अस्पताल का दौरा किया. दौरे के बाद मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि जीटीबी अस्पताल का दौरा किया. डॉक्टर्स अगले 2 दिनों में 232 अतिरिक्त आईसीयू बेड बढ़ाने पर राजी हो गए हैं. कुल मिलाकर अगले कुछ दिनों में हम दिल्ली के सभी सरकारी अस्पतालों में आईसीयू बेड की संख्या बढ़कर 663 कर सकेंगे. केंद्र अतिरिक्त 750 आईसीयू बेड बढ़ा रहा है. इतनी तेजी से वृद्धि के बावजूद हमारे डॉक्टरों ने स्थिति को बहुत अच्छी तरह से संभाला.

Visited GTB hospi. Docs here agreed to increase additional 232 ICU beds in next 2 days. In all, we will increase 663 ICU beds in all Del govt hospis in next few days. Centre increasing another 750 ICU beds.



Despite such huge spike, our docs hv managed situation v well