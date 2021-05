दिल्ली: 100 स्कूलों में रोज 1 लाख लोगों का वैक्सीनेशन, जानें केजरीवाल सरकार का फ्यूचर प्लान

Delhi CM Arvind Kejriwal PC on Corona Vaccination: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज (शनिवार) कहा कि राजधानी में कोविड-19 टीकाकरण केंद्रों (Covid Vaccination centre) की संख्या तीन गुना बढ़ाई जाएगी. सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में हर दिन एक लाख लोगों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है.

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमने लगभग 100 स्कूलों में टीकाकरण की व्यवस्था की है. आने वाले समय में इसे बढ़ाकर 250-300 स्कूलों में कर दिया जाएगा. उन्होंने केंद्र से अगले तीन महीने में राष्ट्रीय राजधानी में सभी लोगों को टीका लगाने के लिए करीब 2.6 करोड़ टीकों की आपूर्ति करने की मांग की है.

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में सभी लोगों को टीका लगाने के लिए तीन करोड़ से अधिक टीकों की आवश्यकता है, जिनमें से करीब 40 लाख खुराक मिल चुकी हैं. मुख्यमंत्री ने केंद्र से हर महीने 85 लाख टीके उपलब्ध कराने की मांग की जिससे सभी दिल्लीवासियों को अगले तीन महीनों में टीका लगाया जा सके.

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में अच्छी व्यवस्था होने के कारण एनसीआर के शहर जैसे कि नोएडा, गाजियाबाद से भी लोग राष्ट्रीय राजधानी में वैक्सीनेशन के लिए आ रहे हैं, इसलिए दिल्ली को करीब तीन करोड़ टीकों की जरूरत होगी.

