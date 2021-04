वीकेंड कर्फ्यू के बीच दिल्ली पुलिस ने फिल्मी अंदाज में किया ट्वीट

बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू की शुरुआत कर दी है. इसका आज पहला दिन है. कर्फ्यू को लागू करवाना दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी है, ऐसे में दिल्ली पुलिस ने भी कमर कस ली है.

कई जगह सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है, इन सबके बीच डीसीपी साउथ ईस्ट के ट्विटर हैंडल से कुछ तस्वीरों के साथ एक ट्वीट किया गया है जिसमें लिखा गया है कि ''यहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता, जो बेवजह बाहर आएगा वो अंदर जाएगा ये आज का नियम है..'' आप इस ट्वीट को यहां भी देख सकते हैं:-

यहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता, जो बेवजह आएगा वो अंदर जायेगा ये आज का नियम है। Requesting all to help in the enforcement of Curfew. @HMOIndia @LtGovDelhi @CPDelhi @DelhiPolice pic.twitter.com/JtQmMO7pFr