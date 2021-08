15 अगस्त से पहले दिल्ली पहुंचे 300 किसान, बसों में बिठाकर भेजे गए सिंघु बॉर्डर

15 अगस्त से पहले तीन अलग-अलग ट्रेनों से शनिवार को करीब 300 किसान नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे. जानकारी के मुताबिक, ये किसान तमिलनाडु से आये हैं, जिन्हें पुलिस ने बसों में बिठाकर सिंघु बॉर्डर भेज दिया है. बताया जा रहा है कि ये किसान मार्च करते हुए बॉर्डर तक जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने इन्हें इजाजत नहीं दी.

जिसके बाद इन्हें बसों से सिंघु बॉर्डर भेजा गया है. पुलिस का कहना है कि दरअसल वो बाहर से आये थे और दिल्ली में नए थे इसलिए पुलिस ने सुविधा दी और बसों से सभी 300 किसानों को सिंघु बॉर्डर भिजवा दिया.

दिल्ली में कड़ी सुरक्षा



बता दें कि स्वतंत्रता दिवस के दिन पूरे देश की नज़रें लालकिले पर टिकी रहेंगी. इससे पहले नई दिल्ली में सुरक्षा की पुख्ता तैयारियां की जा रही हैं. शुक्रवार को लालकिले में दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक इसी के मद्देनज़र हुई. सूत्रों के मुताबिक, इस मीटिंग में सुरक्षा एजेंसियों के एक खास और फ्रेश अलर्ट पर दिल्ली पुलिस फोर्स को अलर्ट रहने के निर्देश जारी किए गए हैं. अलर्ट के मुताबिक, एन्टी सोशल एलिमेंट और अन्य संदिग्ध मूवमेंट से जुड़े लोग दिल्ली पुलिस की वर्दी में खलबली मचा सकते हैं.

चप्पे-चप्पे पर पुलिस



दिल्ली में चप्पे-चप्पे पर पुलिस वाहनों को चेक कर रही है. लोगों के आईडी कार्ड देखे जा रहे हैं. इतना ही नहीं, कई जगहों पर स्निफर डॉग्स की मदद से तलाशी भी ली गई. उधर, दिल्ली एयरपोर्ट पर 15 अगस्त को सुबह 6 से 10 बजे तक और शाम 4 से 7 बजे तक कोई भी नॉन शेड्यूल फ्लाइट लैंड नहीं कर सकेगी. हालांकि, शेड्यूल फ्लाइट, सेना के हेलिकॉप्टरों और राज्य सरकार के विमानों की उड़ान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा.

आपको बता दें कि पंद्रह अगस्त के दिन हर साल दिल्ली में कड़ी सुरक्षा रहती है. लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही सख्ती बरती जा रही है. कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान लंबे वक्त से दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं.



West Bengal | Ahead of the 75th Independence Day, Railway Protection Force (RPF) on high alert at all railway stations in Siliguri.



"We are ready to combat any threat. I urge passengers to not panic, but remain alert," said Sanjib Saha, RPF Officer (13.08) pic.twitter.com/MRe9RGwctQ