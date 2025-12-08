scorecardresearch
 
छत्तीसगढ़: बीजापुर में रोड कॉन्ट्रैक्टर की हत्या, नक्सलियों ने अगवा कर मार डाला

छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सलियों ने एक कॉन्ट्रैक्टर की हत्या कर दी. बताया जाता है कि कॉन्स्ट्रैक्टर जब सड़क बनवाने का काम कर रहा था. तभी उसे नक्सलियों ने किडनैप कर लिया था.

नक्सलियों ने रोड कॉन्ट्रैक्टर को उतारा मौत के घाट. (Photo: Representational )
छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सलियों ने एक सड़क बनाने वाले कॉन्ट्रैक्टर की हत्या कर दी है. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि कॉन्ट्रैक्टर इम्तियाज अली की लाश रविवार देर रात पामेड़ पुलिस स्टेशन के पास एक सिक्योरिटी कैंप के पास मिली.

अली को इलाके में सड़क बनाने का काम दिया गया था. शुरुआती जानकारी के मुताबिक माओवादी मिलिशिया के सदस्यों के एक ग्रुप ने रविवार शाम को मेटागुडा सिक्योरिटी कैंप के पास अली को पीटने के बाद किडनैप कर लिया.

जशपुर सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत. (Photo: Shubham Singh/ITG)
छत्तीसगढ़ के जशपुर में दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार ट्रेलर से टकराई... 5 युवकों की मौत 

सर्च के दौरान मिला कॉन्ट्रैक्टर का शव

अली का असिस्टेंट सिक्योरिटी कैंप पहुंचा और पुलिस को घटना की जानकारी दी. जिसके बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया. अधिकारी ने बताया कि बाद में सिक्योरिटी वालों ने उसकी लाश बरामद की और पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दी. आगे की जानकारी का इंतज़ार है.

आपको बता दें कि पहले भी नक्सलियों ने सिक्योरिटी फोर्स और सड़क बनाने वाले कॉन्ट्रैक्टरों पर हमले करके सड़क बनाने के काम में रुकावट डालने की कोशिश की है. राज्य के बस्तर डिवीज़न में बीजापुर समेत सात जिले आते हैं.

