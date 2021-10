तेजस्वी यादव और ललन सिंह के बीच ट्विटर वॉर! मछली पकड़ने को लेकर हुई भिड़ंत

बिहार की दो सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव होना है, लेकिन इस बीच मछली पकड़ने को लेकर राज्य के दो प्रमुख दल आरजेडी और जेडीयू आमने सामने हैं. दरअसल, तारापुर विधानसभा क्षेत्र में प्रचार करते हुए एक जगह पर आरजेडी नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजश्वी यादव मछली पकड़ते नजर आए. तेजस्वी ने दो छोटी मछलियां भी न सिर्फ पकड़ीं बल्कि इस दौरान की की कुछ तस्वीरों को भी ट्वीट भी किया.

तेजस्वी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए लिखा नीतीश जी भले ही आज मैंने छोटी मछलियां पकड़ी हैं, लेकिन जब सरकार में आऊंगा तो पर्दे के पीछे की बड़ी मछलियों को पकडूंगा. तेजस्वी का ये अंदाज जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को रास नहीं आया. उन्होंने भी ट्वीट कर तेजस्वी पर तीर चलाये और लिखा कि पढ़ाई में कक्षा छोड़कर 9वीं फेल रहे, वैसे ही जनता से मुंह चुराकर मछली पकड़ने का नाटक राजनीतिक अविश्वास सिद्ध होगा.





Be it politics or any walk of life, stable hands and mind with patience and perseverance always pays off! And unlike BJP or Nitish Kumar ji, I don't like “To fish in troubled waters”. 😉 pic.twitter.com/nO02sxbxwp