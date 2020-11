यशवंत सिन्हा का तीखा हमला, बोले- दुश्मनों-दोस्तों को निचोड़ देती है BJP, नीतीश के साथ यही हो रहा है

भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर में नेताओ में शामिल रहे यशवंत सिन्हा ने नीतीश कुमार के बिहार की कुर्सी संभालने पर बेहद तल्ख हमला किया है. पूर्व पीएम वाजपेयी के साथ वित्त मंत्री की भूमिका संभालने वाले यशवंत सिन्हा ने कहा कि बीजेपी अपने दुश्मनों और दोस्तों को तब तक निचोड़ती है जब तक कि उनके प्राण न निकल जाएं, और अभी नीतीश कुमार के साथ ऐसा ही हो रहा है.

यशवंत सिन्हा ने ट्वीट करते हुए, "बीजेपी तब तक अपने दुश्मनों को निचोड़ती है जब तक ही उनके जान न निकल जाएं, ये अपने दोस्तों के साथ भी ऐसा ही करती है, नीतीश कुमार इसके ताजा उदाहरण हैं, वो मुख्यमंत्री तो बन जाएंगे, लेकिन सिर्फ नाम के."

BJP squeezes it's enemies till they become lifeless. It does the same to its friends. Nitish Kumar is the latest example of this. He will be CM but only in name.