कोरोना: तेजस्वी यादव ने नामचीन हस्तियों को बताया कायर, दे डाली ये नसीहत

बिहार में कोरोना के मालमे बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और हर बीतते दिन के साथ स्थिति भी बेकाबू होती जा रही है. राज्य में पिछले कई दिनों से 12 हजार से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं और स्वास्थ्य सेवाएं भी पूरी तरफ जवाब दे गई हैं. बिगड़ती परिस्थिति पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव लगातार सीएम नितीश कुमार पर हमलावर हैं. वे उनकी रणनीति को दिशाहीन बता रहे हैं. अब एक बार फिर तेजस्वी की तरफ से बड़ा हमला किया गया है, लेकिन इस बार निशाना सीएम के बजाय भारत के बड़े सेलेब्स पर है.

तेजस्वी ने भारतीय सेलेब्स को बताया कायर

तेजस्वी ने इस बात पर नाराजगी जाहिर कर दी है कि कोरोना संकट के दौरान कई बड़े सेलेब्स चुप हैं और वे सिर्फ सरकार की तरफ अपनी वफादारी दिखा रहे हैं. ट्वीट में तेजस्वी ने लिखा है कि प्रिय कायर भारतीय हस्तियां.. कुछ रीढ़ दिखाओ.. आपके अपने देशवासी हर दूसरे पल सिर्फ ऑक्सीजन की कमी की वजह से मर रहे हैं. ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि जिनको आप पूज रहे हैं उनकी प्राथमिकताएं दिशाहीन हैं. कहा गया आपका विवेक? कहां गया आपका दिल? देश के लिए वफादार रहें सरकार के लिए नहीं.

Dear coward Indian Celebrities,



Show some spine!Speak up!

You compatriots are dying every second for as basic a thing as oxygen supply due to misplaced priorities of your demigods.



Where is your conscience?

Where is ur sold soul & heart?



Be loyal to the country,not the regime!