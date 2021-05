बिहार: भारी बारिश बनी मुसीबत, दरभंगा मेडिकल कॉलेज के अंदर घुसा पानी, देखें नजारा

तूफान यास (Cyclone Yaas) का असर बिहार में भी देखने को मिल रहा है. यहां के कई जिलों में पिछले दो दिनों से झमाझम बारिश हो रही है, जिसके चलते सड़के, मकान, दुकान यहां तक की अस्पताल में भी पानी जमा हो गया है. बारिश ने अस्पतालों को अपनी चपेट में लिया तो स्वास्थ्य व्यवस्था अस्त व्यस्त होती नजर आई. ऐसा ही कुछ नजारा दरभंगा जिले के मेडिकल कॉलेज में भी देखने को मिला.

दरअसल, दरभंगा में बीते दिन से ही तेज बारिश हो रही है. जिसके चलते दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (DMCH) के कई वार्डों में पानी भर गया. अस्पताल परिसर तालाब में तब्दील हो गया. इस जल जमाव से अस्पताल में तैनात डॉक्टर, हेल्थ वर्कर और मरीज के परिजनों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा.

भारी बारिश के बाद दरभंगा मेडिकल कॉलेज व अस्पताल के मेडिसिन वार्ड में पान भर गया. हालांकि, डीएमसीएच अधीक्षक का कहना है कि कोविड वार्ड डीएचसी नर्सिंग कॉलेज में है और तूफान यास के बावजूद कोई जलभराव नहीं हुआ. जलभराव मेडिसिन वार्ड में हुआ है, जिसे बाद में साफ कर दिया गया.

"COVID ward is in DHC Nursing College & there's no waterlogging despite cyclone Yaas. Waterlogging is in medicine ward which was removed later," says DMCH Superintendent