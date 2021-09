हाजीपुर पंचायत चुनाव: जमीन पर EVM, कारपेट पर चुनाव अधिकारी, EC टीम बदइंतजामी से हुई परेशान

बिहार में चल रहे पंचायत चुनाव (Bihar Panchayat Polls) के दौरान बदइंतजामी की पोल खुल गई है. बुधवार को हाजीपुर में पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग के दौरान EVM जमीन पर रखी दिखी. वहीं चुनाव अधिकारी खुद कारपेट पर बैठे थे. इतना ही नहीं, लाइट की व्यवस्था ना होने पर मोटरसाइकल की लाइट में काम निपटाना पड़ा.

वोटर्स के साथ-साथ चुनाव अधिकारियों ने भी इसकी शिकायत की. वोटिंग कराने हाजीपुर पहुंचे एक चुनाव अधिकारी ने कहा, 'यहां कोई इंतजाम नहीं है. हम लोग फर्श पर बैठे. बाद में किसी तरह कुछ कुर्सियों और टेबल का इंतजाम किया गया.' अधिकारियों के साथ-साथ वोटर्स ने भी माना कि वहां किसी तरह की व्यवस्था नहीं थी.

मोटरसाइकल की रोशनी में किया काम

बता दें कि बिहार के पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए बुधवार को वोटिंग हो रही थी. इस दौरान चुनाव आयोग के स्टाफ को ना तो कुर्सियां दी गईं ना ही मेज. मतदान और पीठासीन अधिकारी ने किसी तरह वहां मतदान को पूरा कराया.

Bihar: Voters & officials say no proper arrangement was made for polling at a centre during panchayat polls in Hajipur today



