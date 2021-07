बिहार: बाढ़ में डूबा था दुल्हन का घर, तीन नावों में बारात लेकर पहुंचा दूल्हा, देखें Video

बिहार (Bihar) में बाढ़ (Flood) से कई जिलों में हालात खराब हैं. सैकड़ों गांव जलमग्न हो गए हैं. सड़कें डूब गई हैं. ऐसे में जरूरी कामों के लिए लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है. बिहार के समस्तीपुर (Samastipur) जिले में एक ऐसा ही मामला सामना आया जहां एक बारात (Wedding Procession) ऐसा निकली जिसके काफिले में गाड़ियां नहीं ना ही घोड़ी थी, यहां नाव से बारात निकली. बाढ़ के पानी में डूबे दुल्हन (Bride) के घर तीन नावों के साथ बारात पहुंची और दुल्हन की विदाई भी नाव पर ही हुई.

न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक बागमती (Bagmati River) की बाढ़ ने गोबरसिठ्ठा गांव को चारों ओर से पानी से घेर रखा है. दूल्हा दुल्हन की शादी पहले से तय थी लेकिन बाढ़ के चलते बारात ले जाने का नाव के अलावा कोई विकल्प नहीं था जिसके बाद दूल्हे के घर वालों ने तीन नाव के जरिए बारात ले जाने का फैसला किया. गांववालों की तरफ से तीन नावों की व्यवस्था की गई और बारात शादी के लिए दुल्हन के घर पहुंची.

#WATCH | Bihar: A wedding procession reached a bride's home in Samastipur's Gobarsittha village on boats & returned with her on the same, as the village is inundated due to rise in water level of Bagmati River. Three boats were arranged by the villagers for the procession. pic.twitter.com/10U3vq3mCW