'Your Duty starts at 10...' जब तेजस्वी ने डॉक्टरों को लगाई फटकार

बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खुल गई. मंगलवार रात को 12 बजे अचानक डिप्टी सीएम तेजश्वी यादव बिना किसी सुरक्षाकर्मी के बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (PMCH) पहुंच गए. वहां की अव्यवस्था को देखने के बाद डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव आश्चर्यचकित रह गए.

डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के निरीक्षण के दौरान अस्पताल में कुछ डॉक्टर सो रहे थे. तेजस्वी ने डॉक्टरों को बुलवाया और फिर उनकी अंग्रेजी में क्लास लगा दी. उन्होंने पूछा कि कहां गए थे तो पता चला कि वो लोग खाने के बहाने निकल गए थे. इस पर तेजस्वी यादव ने फटकार लगाई कि Your Duty starts at 10 so why didn't you come after eating?

#WATCH | Bihar Deputy CM Tejashwi Yadav schooled the hospital authorities during a surprise visit to Patna Medical College Hospital (PMCH) & other hospitals, late last night pic.twitter.com/EPmPC2zRvG — ANI (@ANI) September 7, 2022

हर तरफ अव्यवस्था थी. मरीज़ बिना बेड के अस्पताल के बरामदे पर पड़े हुए है. हर तरफ गंदगी का भरमार थी. लाशें अस्पताल में फेंकी पड़ी हुई थी. सफाई ऐसी कि हर तरफ कचड़ा पड़ा हुआ था और कुत्ते-बिल्ली घूम रहे थे. डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को देखते ही मरीजों ने हज़ार तरह की शिकायतें शुरू कर दी.

मरीजों ने कहा कि अस्पताल में सरकारी दवाई उपलब्ध नहीं, दवा के दूकान पर बैठने वाले को यह तक पता नहीं कि कितनी दवाईयां लिस्ट में है. PMCH बिहार का सबस बड़ा अस्पताल है लेकिन डॉक्टर के नाम पर एक-दो जूनियर डॉक्टर दिखे. अस्पताल में स्वाथ्य मैनेजर की जगह नर्स ड्यूटी करती नज़र आईं.

डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पहुंचे तो PMCH के सुपरिटेंडेंट भी भागते पहुंचे. तेजस्वी यादव ने पूछा कि यह क्या हालात है? कैसे काम चलेगा? मीडिया से बात करते हुए डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने माना की हालात बहुत खराब है, ना अस्पताल में किसी डॉक्टर का रोस्टर सही पाया गया, ना ही नर्सेज का, साफ सफाई करने वाला कर्मचारी भी नदारद दिखे.