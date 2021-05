बिहार: ‘चेहरे पर पिंपल’ का बहाना बना लॉकडाउन में ई-पास मांग रहे लोग, DM ने ट्वीट की एप्लिकेशन

कोरोना की दूसरी लहर के बीच अब देश के कई हिस्सों में लॉकडाउन या अन्य पाबंदियां लगा दी गई हैं. बिहार ने भी 15 मई तक की सख्त पाबंदी का ऐलान किया है. इस बीच बेहद जरूरी काम के लिए आपको छूट मिल सकती है, लेकिन उसके लिए पास लेना होगा. अब ये पास पाने के लिए लोग कैसे-कैसे आइडिया अपना रहे हैं, इसका उदाहरण पूर्णिया के डीएम राहुल कुमार ने अपने ट्वीट में बताया.



बुधवार को डीएम राहुल कुमार ने ट्वीट कर लिखा कि लॉकडाउन के वक्त ई-पास पाने के लिए लोगों की एप्लिकेशन आती हैं, वो सही होती हैं लेकिन इस बीच ऐसी भी कुछ एप्लिकेशन आ जाती है.

Maximum applications we receive for issuance of E-Pass during #lockdown are genuine but then we receive these kind of requests as well. Brother, your pimples treatment may wait. #Priorities pic.twitter.com/p9YD40InN4