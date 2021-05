बिहार: दरभंगा मेडिकल कॉलेज में 24 घंटे में 4 बच्चों की मौत, एक में पाया गया कोविड संक्रमण

कोरोना वायरस की दूसरी लहर का सामना कर रहे देश के सामने तीसरी लहर का संकट जारी है. इस बीच बिहार के दरभंगा में चिंता बढ़ाने वाली घटना घटी है. यहां दरभंगा मेडिकल कॉलेज में पिछले 24 घंटे में चार बच्चों की मौत हो गई है.



दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के प्रिंसिपल के मुताबिक, बच्चों को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, उनमें कुछ निमोनिया जैसे लक्षण भी थे. बच्चों की हालत काफी गंभीर थी. अस्पताल के मुताबिक, चार में से एक बच्चा कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जबकि बाकी तीनों कोविड नेगेटिव थे.

Bihar: 4 children died in Darbhanga Medical College in last 24 hrs



"They were experiencing breathlessness & had symptoms like pneumonia. They were in serious condition. One of them had tested positive for COVID. Others tested negative," said Principal DMCH & Incharge CCU to ANI pic.twitter.com/cB5pXkCIRN