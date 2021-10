Bihar By-Election: जब काफिला रुकवाकर बच्चों के साथ मछली पकड़ने लगे तेजस्वी यादव, देखें Video

राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के प्रमुख लालू प्रसाद यादव (Lalu Yadav) अपने ठेंठ गंवई अंदाज के लिए जाने जाते थे और अब उनके बेटे तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) भी इसी नक्शे कदम पर चलते दिखाई दे रहे हैं. दरअसल, बिहार उपचुनाव (Bihar By Election) के लिए प्रचार करने लगे तेजस्वी ने जब रास्ते में बच्चों को मछली पकड़ते देखा तो वो भी मछली पकड़ने चल पड़े. उन्होंने अपना काफिला रुकवाया और बच्चों के साथ ही मिलकर बंसी से मछली पकड़ने की कोशिश करने लगे. इस दौरान एक मछली उनके जाल में फंस भी गई.

सोमवार को तेजस्वी तारापुर में टेटिया बंबर प्रखंड के भुना पंचायत में प्रचार करने गए थे. यहां से लौटते वक्त भुना-गौरवडीह सड़क पर कुछ बच्चों को बंसी से मछली मारते देख तेजस्वी खुद को रोक नहीं पाए और बीच रास्ते में ही अपना काफिला रोक उन बच्चों के साथ बंसी से मछली पकड़ने लगे. उनकी बंसी में एक मछली फंस भी गई. मछली पकड़ने का वीडियो तेजस्वी ने अपने ट्विटर पर शेयर भी किया है.

Be it politics or any walk of life, stable hands and mind with patience and perseverance always pays off! And unlike BJP or Nitish Kumar ji, I don't like “To fish in troubled waters”. 😉 pic.twitter.com/nO02sxbxwp