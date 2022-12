फैक्ट चेक: राहुल गांधी के इस बयान का 'भारत जोड़ो यात्रा' से नहीं है कोई कनेक्शन, ये बात उन्होंने टी-शर्ट को लेकर कही थी

कांग्रेस की 'भारत जोड़ो यात्रा' 24 दिसंबर को दिल्ली पहुंची. ये यात्रा कुछ दिनों के ब्रेक के बाद तीन जनवरी से दोबारा शुरू होगी.

इसी बीच 28 दिसंबर को कांग्रेस का 138वां स्थापना दिवस मनाया गया.​ दिल्ली स्थित कांग्रेस हेडक्वार्टर में आयोजित इस कार्यक्रम में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत कई कांग्रेस नेता शामिल हुए.

इसी बीच सोशल मीडिया पर राहुल गांधी का एक वीडियो वायरल हो गया है जिसमें वो कहते दिख रहे हैं, “जब तक चल रही है, तब तक चलाएंगे... नहीं काम करेगी तो रोक देंगे.”

कई लोग राहुल के इस बयान को 'भारत जोड़ो यात्रा' से जोड़ते हुए उन पर तंज कस रहे हैं कि वो इसे लेकर गंभीर नहीं हैं. और ये यात्रा वो सिर्फ टाइमपास के लिए कर रहे हैं.

दिल्ली बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी कुलदीप सिंह चहल ने इस वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा, "जब तक चल रही है… जब नहीं काम करेगी तो रोक देंगे… राहुल गांधी के लिए भारत जोड़ो यात्रा टाइमपास है".

इंडिया टुडे फैक्ट चेक ने पाया कि राहुल गांधी ने वायरल वीडियो वाली बात 'भारत जोड़ो यात्रा' को लेकर नहीं बल्कि अपनी टी-शर्ट को लेकर कही थी. भीषण ठंड के मौसम में भी सिर्फ ​टी-शर्ट पहनने को लेकर जब उनसे एक सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि जब तक (टी-शर्ट) चलेगी इसे चलाएंगे और जब इससे काम नहीं चलेगा तो पहनना बंद कर देंगे.

कैसे पता लगाई सच्चाई?

वायरल वीडियो 28 दिसंबर को आयोजित कांग्रेस स्थापना दिवस के कार्यक्रम का है. लिहाजा, हमने सबसे पहले इस कार्यक्रम के कुछ दूसरे वीडियो देखे जिन्हें देखकर ये समझा जा सकता है कि राहुल ने वायरल वीडियो वाली बात किस संदर्भ में कही थी.

वीडियो में दिखाई देता है कि कोई शख्स राहुल से सवाल पूछता है, "टी-शर्ट ही रहेगी क्या लगातार?" इसके जवाब में राहुल कहते हैं, "जब तक चल रही है, तब तक चलाएंगे. जब नहीं काम करेगी तो रोक देंगे."

यानी स्पष्ट है कि उन्होंने कहीं भी 'भारत जोड़ो यात्रा' को रोकने की बात नहीं कही.

'T-shirt chal rahi hai abhi tak...' Rahul Gandhi leaves media in splits on a winter morning at Congress HQ



Read: https://t.co/gGLvgkzi9D pic.twitter.com/mSYuPhoPHP