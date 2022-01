फैक्ट चेक: सोनू सूद नहीं हुए हैं कांग्रेस पार्टी में शामिल, भ्रामक दावा वायरल

हाल ही में बॉलीवुड एक्टर और समाजसेवक सोनू सूद की बहन मालविका सूद कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गईं. इस खबर की चर्चा के साथ ही सोशल मीडिया पर कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि सोनू ने खुद भी कांग्रेस का दामन थाम लिया है.

#SonuSoodWithCongress जैसे हैशटैग्स के साथ बड़ी संख्या में लोग सोनू को टैग करते हुए कांग्रेस में शामिल होने की बधाई दे रहे हैं.

एक ट्विटर यूजर ने इस बारे में लिखा, “सच्चाई व ईमानदारी व मानवता व गांधी जी के रास्ते पर चलना वाला हर इंसान कांग्रेस के साथ खड़ा है, जनसेवक मशहूर एक्टर सोनू सूद जी कांग्रेस पार्टी में शामिल. #SonuSoodWithCongress.”

इंडिया टुडे के एंटी फेक न्यूज वॉर रूम (AFWA) ने पाया कि सोनू सूद के कांग्रेस में शामिल होने का दावा गलत है. उनकी प्रवक्ता ने ‘आजतक’ से बातचीत में इस बात की पुष्टि की है. सोनू ने खुद भी एक ट्वीट में कहा है कि वो किसी राजनैतिक दल से नहीं जुड़े हैं.

कैसे पता लगाई सच्चाई?

अगर सोनू सूद सचमुच कांग्रेस में शामिल हुए होते, तो यह यकीनन एक बड़ी खबर होती और इसे लेकर सभी मीडिया आउटलेट्स में खबरें छपी होतीं. लेकिन, हमें ऐसी कोई भी खबर नहीं मिली. कांग्रेस और सोनू सूद के सोशल मीडिया चैनल्स पर भी ऐसी किसी बात का जिक्र नहीं मिला.

10 जनवरी को सोनू ने एक ट्वीट के जरिये अपनी बहन मालविका को कांग्रेस में शामिल होने की बधाई दी थी. साथ ही, यह स्पष्ट किया था कि उनका एक्टिंग करियर और समाजसेवा का काम बिना किसी राजनैतिक पार्टी से जुड़ाव के आगे बढ़ता रहेगा.

As my sister Malvika Sood embarks on her political journey, I wish her the best and can’t wait to see her flourish in this new chapter of her life. Good luck Malvika!



My own work as an actor & humanitarian continues, without any political affiliations or distractions. pic.twitter.com/NCI0d4nUgC