फैक्ट चेक: सिद्धार्थ शुक्ला के एक साल पुराने वीडियो को बताया जा रहा उनका आखिरी वीडियो

लोकप्रिय टीवी एक्टर और बिग बॉस सीजन 13 के विजेता सिद्धार्थ शुक्ला का गुरुवार सुबह हार्ट अटैक से निधन हो गया. मुंबई के कूपर अस्पताल ने उनकी मौत की वजह हार्ट अटैक बताई है. महज 40 साल की उम्र में सिद्धार्थ की मौत ने उनके चाहने वालों को सदमे में डाल दिया है.

इसी बीच सोशल मीडिया पर कुछ लोग सिद्धार्थ का एक वीडियो शेयर कर रहे हैं. वीडियो में सिद्धार्थ अपने फैंस को किसी बात को लेकर धन्यवाद कह रहे हैं. दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो सिद्धार्थ का आखिरी वीडियो है और मौत के ठीक पहले का है.

एक फेसबुक यूजर ने वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, "सुशांत सिंह भी अचानक मरे ! अभी सिद्धार्थ शुक्ल भी अचानक मरे ! संयोग देखो दोनों मरने के बाद कूपर हॉस्पिटल गए ! कुछ तो चल रहा है मुम्बई में सिद्धार्थ शुक्ला का आखिरी वीडियो सन्देश".

"खगड़िया लाइव न्यूज़" नाम के एक फेसबुक पेज से भी इसे सिद्धार्थ का ​आखिरी वीडियो बताया गया है.

इंडिया टुडे एंटी फेक न्यूज़ वॉर रूम (AFWA) ने पाया कि एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला के वीडियो के साथ किया जा रहा दावा भ्रामक है. सिद्धार्थ का ये वीडियो एक साल से ज्यादा पुराना है जब बिग बॉस सीजन 13 जीतने के बाद सिद्धार्थ ने उन्हें सपोर्ट करने के लिए अपने फैंस का शुक्रिया अदा किया था.

क्या है सच्चाई

रिवर्स सर्च और कुछ कीवर्ड्स की मदद से हमें Celebrity Tadka नाम की वेबसाइट पर एक न्यूज रिपोर्ट मिली. इसे 3 मार्च 2020 को प्रकाशित किया गया था. रिपोर्ट में वायरल वीडियो भी मौजूद है. रिपोर्ट के मुताबिक, बिग बॉस सीजन 13 जीतने के बाद सिद्धार्थ ने अपने फैंस के लिए एक वीडियो मैसेज जारी किया और बिग बॉस के सफर के दौरान उन्हें सपोर्ट करने लिए अपने फैंस का शुक्रिया अदा किया.

हमें यही वीडियो सिद्धार्थ के आधिकारिक ट्विटर और इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी मिला, जिसे 3 मार्च 2020 को ही पोस्ट किया गया था. वीडियो का कैप्शन अंग्रेजी में है, जिसका हिंदी अनुवाद है, 'आप सभी के प्यार और समर्थन के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद... आप सभी को ढेर सारा प्यार!".

36 सेकंड के इस वीडियो में सिद्धार्थ अपने फैंस का शुक्रिया अदा करते दिख रहे हैं. इसी वीडियो में वे आगे कहते हैं, "इस सफर के दौरान मैंने आपको अगर किसी बात से निराश किया हो तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं".

A big THANK YOU to each one of you for all the love and support :) Love you all!

.#thankyou #loveyouall pic.twitter.com/6zHyzT1iS0