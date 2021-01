फैक्ट चेक: उपद्रवियों ने लाल किले पर ना तो तिरंगा हटाया, ना ही खालिस्तानी झंडा फहराया

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दो महीने से चल रहा किसानों का आंदोलन गणतंत्र दिवस के मौके पर हिंसक हो गया. इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों ने लाल किले पर धावा बोल दिया और इसकी प्राचीर पर एक अपना भी झंडा फहरा दिया. इसके तुरंत बाद इंटरनेट पर झंडे को लेकर बहसें शुरू हो गईं.

भारत के लिए इसे काला दिन बताते हुए कुछ टि्वटर और फेसबुक यूजर्स ने दावा किया कि लाल किले पर खालिस्तानी झंडा फहराया गया है. कुछ ने दावा किया कि भारतीय तिरंगे झंडे को हटाकर वहां पर किसानों से अपना झंडा फहरा दिया. हालांकि, इनमें से कई पोस्ट बाद में डिलीट कर दी गईं.

Khalistani Flag hoisted on Red Fort.. BlACK DAY FOR INDIA .. https://t.co/Rz5peVQrHC

इंडिया टुडे के एंटी फेक न्यूज वॉर रूम (AFWA) ने पाया कि प्रदर्शनकारियों ने लाल किले पर जो झंडा फहराया, वह खालिस्तानी झंडा नहीं बल्कि सिखों का धार्मिक झंडा निशान साहिब था. निशान साहिब में प्रतीक चिन्ह के रूप में ‘खंडा’ (दोधारी तलवार) होता है जबकि खालिस्तानी झंडे पर ‘खालिस्तान’ लिखा होता है.

कुछ वायरल पोस्ट के आर्काइव यहां , यहां और यहां देखे जा सकते हैं.

क्या प्रदर्शनकारियों ने तिरंगा हटाया?

ज्यादातर सोशल मीडिया यूजर्स ने समाचार एजेंसी एएनआई के वीडियो को शेयर करते हुए ऐसे दावे किए हैं. हमने एजेंसी के इस वीडियो को गौर से देखा. इस वीडियो में एक व्यक्ति एक पोल पर चढ़कर झंडा फहराता दिख रहा है. इस फ्लैग पर कोई दूसरा झंडा नहीं था. वीडियो में वह व्यक्ति कोई झंडा हटाते हुए नहीं दिख रहा है.

#WATCH A protestor hoists a flag from the ramparts of the Red Fort in Delhi#FarmLaws #RepublicDay pic.twitter.com/Mn6oeGLrxJ