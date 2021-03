फैक्ट चेक: इस तस्वीर में राहुल गांधी नहीं पढ़ रहे कन्नड़ अखबार, भ्रामक है ये दावा

देश के पांच राज्यों में चुनावी सरगर्मियों के बीच सोशल मीडिया पर राहुल गांधी की एक तस्वीर वायरल हो रही है. तस्वीर में राहुल अखबार पढ़ते नजर आ रहे हैं. अखबार के पहले और आखिरी पन्ने पर किसी दक्षिण भारतीय भाषा में कुछ लिखा हुआ है. इस फोटो को शेयर करते हुए लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी कन्नड़ भाषा का अखबार पढ़ने का दिखावा कर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं.

इस तस्वीर को पोस्ट करते हुए एक फेसबुक यूजर ने कैप्शन में लिखा है, "हिंदी आती नहीं कन्नड़ भाषा का अखबार पढ़ रहा है".

इंडिया टुडे एंटी फेक न्यूज वॉर रूम (AFWA) ने पाया कि वायरल तस्वीर में राहुल गांधी जिस अखबार को पढ़ रहे हैं वो अंग्रेजी अखबार ‘नेशनल हेराल्ड’ है. इस फोटो में पहले और आखि‍री पन्ने पर कन्नड़ भाषा में सिर्फ विज्ञापन छपा है. ये तस्वीर 2017 की है.

इसी दावे के साथ राहुल गांधी की यह तस्वीर फेसबुक पर काफी शेयर की जा रही है.

क्या है सच्चाई

वायरल तस्वीर को रिवर्स सर्च करने पर हमें न्यूज़ एजेंसी एएनआई का 12 जून 2017 का एक ट्वीट मिला. ट्वीट का कैप्शन अंग्रेजी में था जिसका हिंदी अनुवाद है, "कर्नाटक के बेंगलुरु में नेशनल हेराल्ड के विशेषांक के लोकार्पण के मौके पर राहुल गांधी".

ANI के इस ट्वीट में दो तस्वीरें देखी जा सकती हैं. पहली, जो वायरल तस्वीर से मिलती-जुलती है. दूसरी तस्वीर में राहुल गांधी के साथ पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी खड़े नजर आ रहें हैं. दोनों के हाथों में नेशनल हेराल्ड अखबार देखा जा सकता है. इस अखबार में भी वही विज्ञापन दिख रहा है जो वायरल तस्वीर में मौजूद है.

Karnataka: Rahul Gandhi at launch of the commemorative edition of the National Herald, in Bengaluru pic.twitter.com/Y0u1pwXUhp