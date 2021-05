फैक्ट चेक: पश्चिम बंगाल हिंसा से जोड़कर वायरल हुआ आंध्र प्रदेश में कोरोना पीड़ित परिवार का वीडियो

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद भड़की हिंसा में कम से कम 17 लोगों के मारे जाने की खबरें हैं. चुनाव के बाद हुई हिंसा को रोकने के लिए नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 4 मई, 2021 को पुलिस के आला अधिकारियों के साथ आपात बैठक भी बुलाई.

इसी बीच, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा सकता है कि एक लड़की जमीन पर पड़े एक व्यक्ति को पानी पिलाने की कोशिश करती दिख रही है. वीडियो में एक दूसरी महिला भी है जो लड़की को रोकने का प्रयास कर रही है. सोशल मीडिया यूजर्स इस वीडियो को पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद हुई हिंसा से जोड़कर शेयर कर रहे हैं.

इंडिया टुडे के एंटी फेक न्यूज वॉर रूम (AFWA) ने पाया कि वीडियो के साथ किया गया दावा गलत है. ये वीडियो पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा का नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश में एक कोरोना से पीड़ित परिवार का है.

एक ट्विटर यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, "और कितने लाशों के गिरने का इंतजार करोगे बात धरणो से नहीं बनेगी बात तो राष्ट्रपति शासन लगाकर बंगाल को सेना के हाथ में देकर बनेगी. @AmitShah #BengalBurning #tmcgoons #Bengal".

यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. पोस्ट का आर्काइव यहां और यहां देखा जा सकता है.

क्या है सच्चाई?

इनविड टूल की मदद से हमने वायरल वीडियो का फ्रेम निकाला और रिवर्स सर्च किया. हमने पाया कि एक ट्विटर यूजर ने वायरल वीडियो को आंध्र प्रदेश का बताकर शेयर किया है, जिसके कैप्शन के मुताबिक, एक बेटी अपने पिता को पानी पिलाने की कोशिश करती नजर आ रही है.

कुछ कीवर्ड सर्च करने पर हमें 5 मई की 'Times Now News' , 'नवभारत टाइम्स' और 'कलिंगा टीवी' की न्यूज़ रिपोर्ट मिलीं. इन रिपोर्ट्स में बताया गया है कि ये वाकया आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले का है, जिसमें एक लड़की अपने कोविड पॉजिटिव पिता को पानी पिलाने की कोशिश कर रही है और उसकी मां उसे ऐसा करने से रोक रही है. लड़की जमीन पर लेटे पिता को पानी पिलाने के लिए अपनी मां से लड़ती दिख रही है. रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 50 वर्षीय पीड़ित व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव होने के कारण गांव में नहीं घुसने नहीं दिया गया. इस वजह से वह गांव के बाहर एक झोपड़ी में रहने को मजबूर हुआ.

यही वीडियो हमें एक ट्विटर यूजर की वॉल पर मिला जिसमें कहा गया है कि जमीन पर लेटा हुआ व्यक्ति कोविड पॉजिटिव था. लड़की ने उसे बचाने की कोशिश की लेकिन उसकी जान चली गई.

In a gut wrenching video from a village in #AndhraPradesh, a girl is seen struggling with her mother to give water to her #Covid positive father#COVID19 pic.twitter.com/prQkZfrdLR