फैक्ट चेक: सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया है नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी का आदेश, गलत हेडलाइन से फैलाया जा रहा भ्रम

एक न्यूज बुलेटिन को शेयर करते हुए कुछ सोशल मीडिया यूजर्स कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व बीजेपी प्रवक्ता नूपुर शर्मा को गिरफ्तार करने का आदेश सुना दिया है. इस वीडियो की शुरुआत में नूपुर शर्मा की तस्वीर के साथ फ्लैश होता है, ‘आज की सबसे बड़ी खबर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट गिरफ्त करने का आदेश दिया’. इसके ऊपर ‘ब्रेकिंग न्यूज’ लिखा हुआ है.



इस वीडियो में वॉइसओवर कर रहा शख्स कहता है, “सुप्रीम कोर्ट से भाजपा को लगा बड़ा झटका, नूपुर शर्मा को कोर्ट ने गिरफ्तार करने का आदेश किया. मुसलमानों की बड़ी जीत.” इसके बाद बुलेटिन में नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने सहित कई खबरें बताई जाती हैं, जो सही हैं.





खबर लिखे जाने तक न्यूज बुलेटिन के इस वीडियो को करीब 259 हजार लोग देख चुके थे.

इंडिया टुडे की फैक्ट चेक टीम ने पाया कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक नूपुर शर्मा को गिरफ्तार करने का कोई आदेश नहीं सुनाया है. इसके ठीक उलट, सर्वोच्च न्यायालय ने नूपुर की गिरफ्तारी पर लगी रोक को जारी रखा है.

कैसे पता लगाई सच्चाई?

वायरल हो रहे वीडियो के शुरुआती हिस्से में जहां सुप्रीम कोर्ट के नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी का फैसला सुनाने की बात है, वहीं आगे यह कहा गया है कि इस मामले में कोर्ट का आदेश आना बाकी है. लेकिन बहुत सारे लोग सिर्फ इस खबर के शुरुआती वॉइसओवर और थंबनेल से भ्रमित हो रहे हैं और इस बात को सच मान रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी का आदेश दे दिया है.

वायरल हो रहे न्यूज बुलेटिन के वीडियो में किसी चैनल का नाम या लोगो नहीं दिखाई दे रहा है. साफ पता लग रहा है कि इसे दूसरे चैनलों के वीडियोज को एडिट करके बनाया गया है.



क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने?

‘द टाइम्स ऑफ इंडिया’ की एक रिपोर्ट के मुताबिक, नूपुर शर्मा के खिलाफ देश के अलग-अलग राज्यों में नौ एफआईआर दर्ज हैं.

नूपुर लंबे समय से मांग कर रही थीं कि उनके खिलाफ दर्ज सभी शिकायतों को दिल्ली ट्रांसफर कर दिया जाए. 10 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत देते हुए ये मांग स्वीकार कर ली. कोर्ट ने इस बात को माना कि उनकी जान को खतरा है. अब दिल्ली पुलिस इन शिकायतों की जांच करेगी.

इस मामले में पिछली सुनवाई 19 जुलाई को हुई थी. तब कोर्ट ने नूपुर की गिरफ्तारी पर 10 अगस्त तक के लिए रोक लगा दी थी. 10 अगस्त को हुई सुनवाई में भी कोर्ट ने इस रोक को जारी रखा है.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जुड़ी कुछ मीडिया रिपोर्ट्स यहां यहां और यहां पढ़ी जा सकती हैं.



कानूनी मसलों से जुड़ी वेबसाइट ‘लाइव लॉ’ ने 10 अगस्त के सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर ट्विटर पर लाइव अपडेट्स दिए थे. इन्हें नीचे देखा जा सकता है. इनमें कहीं भी ऐसा नहीं बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर की गिरफ्तारी का आदेश दिया.

#BREAKING Supreme Court to hear at 3.30 PM today former BJP Spokesperson Nupur Sharma's petition against the multiple FIRs registered over remarks about Prophet Muhammed.



A special bench of Justices Surya Kant and Pardiwala will assemble at 3.30 PM.#NupurSharma pic.twitter.com/XO3bjDHy8f