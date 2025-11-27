scorecardresearch
 
फैक्ट चेक: शाहरुख खान ने पीएम मोदी के सामने नहीं बताया जिहाद का ‘असली मतलब’, ये वीडियो एडिटेड है

सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है जिसमें वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नजर आ रहे हैं. इसमें शाहरुख, जिहाद के बारे में बात करते दिखाई दे रहे हैं और पीएम मोदी को भी सिर हिलाते हुए देखा जा सकता है. आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये वीडियो एडिटेड है. शाहरुख ने जिहाद के बारे में अपना नजरिया जरूर बताया था लेकिन पीएम मोदी के सामने नहीं.

आजतक फैक्ट चेक

दावा
वीडियो में शाहरुख खान, पीएम मोदी के सामने जिहाद का असली मतलब बता रहे हैं और पीएम भी सहमति में सिर हिला रहे हैं.
सोशल मीडिया यूजर्स
सच्चाई
वीडियो एडिटेड है. शाहरुख ने जिहाद को लेकर अपना नजरिया सचमुच बताया था, लेकिन पीएम मोदी के सामने नहीं, बल्कि 2011 में एक अलग इवेंट में.

बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान का एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है जिसमें वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नजर आ रहे हैं. इसमें शाहरुख, जिहाद के बारे में बात करते दिखाई दे रहे हैं और पीएम मोदी को भी सिर हिलाते हुए देखा जा सकता है.

कुछ लोगों का कहना है कि शाहरुख, पीएम मोदी के सामने जिहाद के असल मायने बता रहे थे और पीएम भी इस पर अपनी सहमति जता रहे थे. मिसाल के तौर पर वीडियो को फेसबुक पर शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा, “अंधभक्त व गोदी मीडिया जिहाद को लेकर तरह तरह की अफ़वाहें फ़ैलाते हैं,शाहरुख खान कह रहे हैं कि मैं मुस्लिम हूं मैं जानता हूं जिहाद किसे कहते है, प्रधानमंत्री मोदी जी पास खड़े हैं,उन्होंने शाहरुख को टोका नहीं के तुम ग़लत बोल रहे हो, शाहरुख खान ने किया कहा जिहाद को लेकर सुनें.”

आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये वीडियो एडिटेड है. शाहरुख ने जिहाद के बारे में अपना नजरिया जरूर बताया था लेकिन पीएम मोदी के सामने नहीं.

कैसे पता की सच्चाई?

वीडियो के कीफ्रेम्स को रिवर्स सर्च करने पर हमें इसका लंबा वर्जन ‘Kanak News’ नाम के यूट्यूब चैनल पर मिला. यहां इसे 19 अक्टूबर, 2019 को अपलोड किया गया था. दो मिनट के इस वीडियो में शाहरुख ने कहीं भी जिहाद का कोई जिक्र नहीं किया. शाहरुख को यहां स्वच्छ भारत अभियान के बारे में बात करते हुए सुना जा सकता है. उन्होंने कहा कि देश को महात्मा गांधी 2.O वर्जन की जरूरत है.

साल 2019 में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के मौके पर पीएम मोदी ने फिल्मी जगत की कई बड़ी हस्तियों से अपने आवास पर मुलाकात की थी और महात्मा गांधी के विचारों पर काम करने की अपील की थी. शाहरुख खान ने इस मुलाकात की एक तस्वीर भी अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट की थी. पीएम मोदी के यूट्यूब चैनल से भी इस प्रोग्राम का वीडियो शेयर किया गया था.

यहां से लिया गया है जिहाद वाला बयान

कीवर्ड के जरिए सर्च करने पर हमें फरवरी 2019 का एक एक्स पोस्ट मिला जिसमें शाहरुख, जिहाद पर बोलते नजर आ रहे हैं, ठीक वही जैसा वायरल वीडियो में सुनाई देता है.

इस वीडियो को रिवर्स सर्च करने पर हमें ‘Tejgyan’ नाम के यूट्यूब चैनल पर ओरिजिनल वीडियो मिल गया. नवंबर 2011 का ये वीडियो ‘The Source’ नाम की एक किताब के लॉन्च के वक्त का है. करीब 20 मिनट के इस वीडियो में 9 मिनट 30 सेकंड पर जिहाद वाला बयान सुना जा सकता है.

शाहरुख कहते हैं, “मैं इस्लाम धर्म का हूं, मैं मुस्लिम हूं. हमारे में एक शब्द है जिसका बहुत गलत इस्तेमाल होता है-जिहाद. जिहाद का भी Thought Process भी बिल्कुल यही है कि हमारे अंदर जो बुरी सोच है, उससे लड़ना और इसपर जीत हासिल करना, इसे जिहाद कहते हैं. बाहर सड़कों पर लोगों को मारने को जिहाद नहीं कहते हैं.”

साफ है कि जिहाद के बारे में शाहरुख खान ने सचमुच अपने विचार सामने रखे थे, लेकिन उन्होंने ये बयान 2011 के एक अलग कार्यक्रम में दिया था, न कि पीएम मोदी के सामने.

---- समाप्त ----
