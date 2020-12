फैक्ट चेक: ‘सरदार पटेल एयरपोर्ट’ का नाम बदलकर नहीं किया गया ‘अडाणी एयरपोर्ट’

क्या जिस गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार पटेल की सबसे ऊंची विश्वविख्यात प्रतिमा बनवाई, उसी गुजरात में 'सरदार पटेल एयरपोर्ट' का नाम बदलकर 'अडानी एयरपोर्ट' कर दिया गया है?

गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष अमित चावड़ा ने तो ऐसा ही दावा किया है. उन्होंने ये कहकर सनसनी फैला दी है कि अहमदाबाद के ‘सरदार वल्लभभाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट’ का नाम बदलकर ‘अडाणी एयरपोर्ट’ कर दिया गया है. उनका आरोप है कि भाजपा सरकार सरदार पटेल के नाम को सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती है और अडाणी को फायदा पहुंचाने के लिए पार्टी ने पटेल को दरकिनार कर दिया.

अमित ने एक होर्डिंग की फोटो शेयर की है, जिस पर अंग्रेजी और गुजराती भाषाओं में लिखा है, ‘अहमदाबाद में आपका स्वागत है’. इसके अलावा होर्डिंग के दोनों किनारों पर अंग्रेजी में ‘अडाणी एयरपोर्ट्स’ भी लिखा हुआ है.

इस फोटो के साथ अमित ने लिखा है, “सरदार विरोधी, अदानी प्रेमी भाजपा

सरदार पटेल के नाम पे सिर्फ अपने राजकाज को चमकाने वाली भ्रष्ट भाजपा सरकार ने अपने उद्योगपति मित्र की खिदमत में गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट से देश के लौहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल का नाम गायब कर के अदानी एयरपोर्ट कर दिया। #बेशर्म_भाजपा”

इंडिया टुडे के एंटी फेक न्यूज वॉर रूम (AFWA) ने पाया कि अहमदाबाद स्थित ‘सरदार वल्लभभाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट’ के संचालन का काम अडाणी समूह को दिया गया है, पर उसका नाम नहीं बदला गया है.

फेसबुक पर भी बहुत सारे लोग अहमदाबाद के ‘सरदार वल्लभभाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट’ का नाम ‘अडाणी एयरपोर्ट’ कर दिए जाने का दावा कर रहे हैं. ऐसे ही एक यूजर ने एक फोटो शेयर की जिसमें कुछ लोग एक व्यक्ति के हाथ में एक बड़ी सी चाबी सौंप रहे हैं. फोटो के साथ लिखा है, “कल तक अहमदाबाद एयरपोर्ट का नाम सरदार वल्लभभाई पटेल एयरपोर्ट था. अब अडाणी एयरपोर्ट हो गया है. मुंह पर मास्क लगाकर रखें.

बहुत सारे लोग इस दावे पर यकीन कर रहे हैं. एक यूजर ने ऐसे एक पोस्ट पर कमेंट करते हुए लिखा, “शर्मनाक! कम से कम सरदार वल्लभभाई पटेल के नाम पर राजनीति नहीं करनी चाहिए.”

उधर, कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों ने ऐलान किया है कि वे देश के उद्यमियों मुकेश अंबानी और गौतम अडाणी के उत्पादों का पूरी तरह बहिष्कार करेंगे. किसानों की नाराजगी का आलम ये है कि कुछ वक्त पहले उन्होंने इन व्यवसायियों के पुतले तक जलाए थे.

क्या है दावे की सच्चाई

पिछले साल अडाणी समूह ने सबसे ऊंची बोली लगाकर 50 वर्षों की अवधि के लिए अहमदाबाद हवाई अड्डे सहित देश के कुछ हवाई अड्डों के संचालन का ठेका हासिल किया था.

इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए 6 नवंबर को ‘एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया’ ने अडाणी समूह को अहमदाबाद के ‘सरदार वल्लभभाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट’ के संचालन का जिम्मा सौंप दिया. अथॉरिटी ने एक ट्वीट के जरिये इस बारे में जानकारी दी थी.

On 6th Nov'20 at 00:00 midnight, #AAI's senior officials exchanged Memorandum & handed over Ahmedabad @ahmairport to @AdaniOnline. Sh A.K Verma, APD, AMD exchanged symbolic key in accordance with concession agreement & future development. pic.twitter.com/vKECyC6u49