फैक्ट चेक: पैगम्बर मुहम्मद के जन्मदिन समारोह को बताया जा रहा फ्रांस के खिलाफ प्रदर्शन

फ्रांस की राजधानी पेरिस में 16 अक्टूबर को एक शिक्षक की हत्या कर दी गई थी. फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने इसे इस्लामिक आतंकवाद करार दिया था. इस बात को लेकर कई मुस्लिम देशों ने नाराजगी जताई है.

इस बीच संयुक्त अरब अमीरात की राजकुमारी हेंद अल कासिमी का एक ट्वीट तेजी से वायरल हो रहा है. ट्वीट में उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग नजर आ रहे हैं. साथ ही, एक मस्जिद और अरबी भाषा में लिखे कुछ संदेश भी दिख रहे हैं.

वीडियो के साथ हेंद अल कासिमी ने कैप्शन लिखा है, “चेचन्या के लोग मैसेंजर (पैगम्बर मुहम्मद) की छवि खराब करने का विरोध कर रहे हैं. पैगम्बर के समर्थन में गीत गाते और मिलकर विरोध प्रदर्शन करते मुसलमान! मैक्रों को अपने अशिष्ट व्यवहार की कीमत चुकानी पड़ेगी. उन्होंने आधिकारिक रूप से फ्रांसीसियों और मुसलमानों के रिश्तों को तल्ख बना दिया है.”

الشيشان تعارض تشويه صوره الرسول عليه أطيب صلاة سلام. Muslims uniting and protesting and singing in defense of the prophet Mohammed. Macron has acted indecently and there will be hell to pay. He has officially desecrated French relations with all Muslim people. #Islamaphobe pic.twitter.com/elGAdn5KKj