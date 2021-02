फैक्ट चेक: पाकिस्तान का झंडा लिए हुए रिहाना की ये तस्वीर फर्जी है

अमेरिकी पॉप स्टार रिहाना के किसान आंदोलन को समर्थन देने के बाद से भारत में हलचल मच गई है. किसानों के लिए बोलने पर जहां एक तरफ रिहाना की तारीफ हो रही है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना कि रिहाना को भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए. इसी के मद्देनजर सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल होने लगी है जिसमें एक महिला स्टेडियम में पाकिस्तान का झंडा दिखाते हुए नजर आ रही हैं. तस्वीर के साथ दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान का झंडा लिए हुए ये महिला रिहाना हैं.

तस्वीर को शेयर करते हुए सोशल मीडिया यूजर्स लिख रहे हैं, "चमचो की नई राजमाता रिहन्ना ।। अब आप सब कुछ समझ जाइये".

इंडिया टुडे एंटी फेक न्यूज वॉर रूम (AFWA) ने पाया कि वायरल तस्वीर के साथ छेड़छाड़ की गई है. तस्वीर में दिख रही महिला रिहाना ही हैं, लेकिन असली तस्वीर में वो वेस्टइंडीज का झंडा लिए हुए हैं, ना कि पाकिस्तान का. रिहाना के किसान आंदोलन को समर्थन देने के बाद से ये फर्जी तस्वीर फेसबुक और ट्विटर पर जमकर वायरल है. पोस्ट का आर्काइव यहां देखा जा सकता है.

क्या है सच्चाई?

तस्वीर को रिवर्स सर्च करने पर हमें मीडिया संस्था SAMMA.TV की वेबसाइट पर एक खबर मिली. यहां असली तस्वीर मौजूद थी जिसमें रिहाना वेस्टइंडीज का झंडा लिए हुए हैं. ये तस्वीर क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 के दौरान इंग्लैंड में खींची गई थी जब रिहाना वेस्टइंडीज बनाम श्रीलंका का मैच देखने स्टेडियम पहुंची थीं और वेस्टइंडीज़ का समर्थन कर रही थी. ये मैच 1 जुलाई 2019 को इंग्लैंड के चेस्टर ली स्ट्रीट क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया था. मैच में श्रीलंका ने वेस्टइंडीज़ को हरा दिया था.

रिहाना की इस तस्वीर को उस समय "इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल" (ICC) के ट्विटर हैंडल से भी ट्वीट किया गया था. इस दौरान वेस्टइंडीज़ क्रिकेट के ट्विटर अकाउंट से रिहाना की कुछ अन्य तस्वीरें भी पोस्ट की गई थीं.

Look who's at #SLvWI to Rally 'round the West Indies!



Watch out for @rihanna's new single, Shut Up And Cover Drive 😉🎶 #CWC19 | #MenInMaroon pic.twitter.com/cou1V0P7Zj