फैक्ट चेक: खेसारी लाल यादव ने एम्स निर्माण के लिए दान की 20 बीघा जमीन? ये तस्वीरें AI से बनी हैं  

सोशल मीडिया पर भोजपुर एक्टर और आरजेडी नेता खेसारी लाल यादव की तस्वीरें वायरल हो रही हैं. तस्वीरों के साथ सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि खेसारी ने एम्स अस्पताल के लिए 20 बीघा जमीन दान दे दी है. आजतक की टीम ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहीं इस तस्वीरों का फैक्ट चेक किया है.

आजतक फैक्ट चेक

दावा
भोजपुरी एक्टर व राजद नेता खेसारी लाल यादव ने एम्स निर्माण के लिए 20 बीघा जमीन दान की है.  
सोशल मीडिया यूजर्स
सच्चाई
ये तस्वीरें एआई की मदद से बनी हैं. खबर लिखे जाने तक खेसारी लाल द्वारा एम्स निर्माण के लिए जमीन दान देने की कोई जानकारी सामने नहीं आई है. 

भोजपुरी एक्टर और राजद नेता खेसारी लाल यादव ने हाल ही में कहा कि वो अपना घर तुड़वाकर वहां की जमीन एम्स हॉस्पिटल बनवाने के लिए दान देने में जरा भी नहीं हिचकिचाएंगे. साथ ही, उन्होंने निरहुआ, पवन सिंह, और रवि किशन पर तंज कसते हुए कहा कि उनमें ऐसा करने की हिम्मत नहीं है और अगर ये सभी कलाकार 20-20 बीघा जमीन दान दे दें, तो कहीं एम्स बनेगा कहीं आईटीआई बनेगा.  

इसी संदर्भ में अब सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें जिन्हें शेयर करते हुए कहा जा रहा है कि खेसारी लाल यादव ने एम्स बनवाने के लिए 20 बीघा जमीन दान दे दी है. इनमें से पहली फोटो में खेसारी कुछ अधिकारियों के साथ एक दस्तावेज पकड़े हुए खड़े हैं और उनके पीछे दिख रहे बोर्ड पर लिखा है, "20 बीघा भूमि दान- एम्स अस्पताल माननीय खेसारी लाल यादव द्वारा". इसी तरह, दूसरी फोटो में खेसारी एक डॉक्टर और कुछ लोगों के साथ खड़े हैं और उन्होंने हाथ में एक सर्टिफिकेट पकड़ा हुआ है. तीसरी तस्वीर में भी खेसारी एक डॉक्यूमेंट पकड़े हैं और उनके पीछे एक बोर्ड पर लिखा है, "छपरा एम्स के लिए 20 बीघा जमीन दान".

कई लोग इन तस्वीरों को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि खेसारी ने छपरा में एम्स निर्माण के लिए 20 बीघा जमीन दान कर दी है. गौरतलब है कि बिहार चुनाव के दौरान खेसारी लाल यादव ने छपरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था. बीजेपी की छोटी कुमारी ने उन्हें 5 हजार से अधिक वोटों से हराया था.

खेसारी लाल यादव

ऐसे ही एक पोस्ट का आर्काइव्ड वर्जन यहां देखा जा सकता है.

लेकिन आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये तीनों ही तस्वीरें एआई यानी आर्टीफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनी हैं. अभी तक खेसारी लाल यादव द्वारा एम्स निर्माण के लिए 20 बीघा जमीन दान किए जाने जैसी कोई जानकारी सामने नहीं आई है.

आइए एक-एक करके इन तीनों तस्वीरों के बारे में बात करते हैं.

इस तस्वीर में नीचे दाहिनी तरफ गूगल के चैटबॉट जेमिनी का लोगो दिख रहा है. यानी, ये फोटो जेमिनी से बनी है. इसके अलावा भी तस्वीर में ऐसी कई चीजें हैं जिनसे इसके एआई से बने होने का पता लगता है. उदाहरण के तौर पर, खेसारी के पीछे सफारी सूट पहने हुए आदमी के आईकार्ड के रिबन का कुछ हिस्सा गायब है. साथ ही, पीछे की तरफ खड़े लोगों के चेहरे अजीब-से लग रहे हैं.

इस फोटो में खेसारी ने जो सर्टिफिकेट पकड़ा हुआ है, उस पर अजीबोगरीब शब्द लिखे हैं.

इस फोटो में जेमिनी का वॉटरमार्क साफ दिख रहा है.

एआई की जांच करने वाले टूल ने भी तीनों को बताया एआई-जेनरेटेड

हमने इन तीनों ही तस्वीरों की हाइव मॉडरेशन नाम के ऑनलाइन टूल की मदद से जांच की. टूल ने तीनों ही तस्वीरों को 99.9 प्रतिशत एआई जेनरेटेड बताया.

भोजपुरी एक्टर और आरजेडी नेता खेसाली लाल यादव

राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने आजतक को बताया कि खेसारी लाल यादव द्वारा 20 बीघा जमीन एम्स निर्माण के लिए दान देने की खबर गलत है.

इस तरह हमारी पड़ताल से ये बात साबित हो जाती है कि एआई से बनी तस्वीरों को खेसारी लाल यादव का बताकर गलत संदर्भ में पेश किया जा रहा है.

---- समाप्त ----
