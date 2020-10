फैक्ट चेक: फ्रांस में मारे गए टीचर के नाम पर ब्रिटेन के एक प्रदर्शनकारी की तस्वीर वायरल

सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें कुछ युवा एक प्लेकार्ड लिए प्रदर्शन कर रहे हैं. इस प्लेकार्ड पर लिखा है, “शरणार्थियों का स्वागत है”. दावा किया जा रहा है कि तस्वीर में मौजूद लोगों में वह फ्रांसीसी टीचर सैमुअल पैटी भी है, जिसकी पिछले हफ्ते पेरिस में सिर कटी लाश मिली थी.

खबरों के मुताबिक, सैमुअल पैटी ने अपनी क्लास में छात्रों को मुहम्मद साहब पर एक कार्टून दिखाया था, जिसके बाद कथित तौर पर “अल्लाहु अकबर” का नारा लगाते हुए पैटी की हत्या कर दी गई.

बीजेपी से जुड़े मेजर सुरेंद्र पुनिया ये तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा, “फ़ोटो में जो बीच में खड़ा है वो वही टीचर है जिसका एक जिहादी ने पेरिस में सर काट दिया था...कुछ साल पहले वो फ़्रांस में आने वाले Refugees का स्वागत कर रहा था पर उसे क्या पता था कि वो refugee उसी का गला काट देंगे. ये उनके लिये है जो भारत में रोहिंग्या को बसाना चाहते हैं”

इंडिया टुडे के एंटी फेक न्यूज वॉर रूम (AFWA) ने पाया कि वायरल तस्वीर में मौजूद व्यक्ति सैमुअल पैटी नहीं है. फ्रांसीसी टीचर पैटी की हत्या 16 अक्टूबर को पेरिस में की गई थी, लेकिन वायरल तस्वीर यूनाइटेड किंगडम के केंट में खींची गई है. ये तस्वीर पैटी की हत्या के एक दिन बाद “गुड चांस” नाम की एक संस्था की ओर से पोस्ट की गई थी.



कई फेसबुक यूजर्स इस तस्वीर को ऐसे ही दावे के साथ पोस्ट किया है. इनके आर्काइव्ड वर्जन यहां और यहां देखे जा सकते हैं.



वायरल तस्वीर की पड़ताल

रिवर्स इमेज सर्च की मदद से हमने पाया कि ये तस्वीर 17 अक्टूबर को “गुड चांस” नाम के एक ट्विटर यूजर ने पोस्ट की थी. इस ट्वीट में तस्वीर के साथ लिखा गया, “आज गुड चांस की टीम रिफ्यूजियों का स्वागत करने के लिए फोकस्टोन में है. केंट के लोग नेपियर बैरक में लोगों को यह बताने के लिए निकले हैं कि उनका स्वागत है.”

Today the Good Chance team are in Folkestone to #WelcomeRefugees. The people of Kent are out in force at the Napier Barracks to let people know that they are WELCOME @_KRAN_ pic.twitter.com/Q9EbiR2YNQ