फैक्ट चेक: त्रिपुरा के पूर्व सीएम बिप्लब देब ने नहीं की पीएम मोदी की आलोचना, मनगढ़ंत है ये बयान

बिप्लब कुमार देब ने 14 मई को त्रिपुरा के सीएम पद से इस्तीफा दे दिया जिसके बाद माणिक साहा ने वहां के नए सीएम के तौर पर शपथ ली.

बिप्लब के इस्तीफे के बाद से ही सोशल मीडिया पर उनके नाम से एक कथित बयान वायरल हो गया है. ये बयान है, “त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, बोले मोदी के नेतृत्व में देश बर्बाद हो रहा है.”

‘क्राउडटैंगल टूल’के मुताबिक, खबर लिखे जाने तक बिप्लब देब के नाम पर वायरल इस कथित बयान पर करीब 12 हजार इंटरैक्शन (लाइक, कमेंट और शेयर) हो चुके थे.

इंडिया टुडे के एंटी फेक न्यूज वॉर रूम (AFWA) ने पाया कि बिप्लब देब ने इस्तीफा देने के बाद पीएम मोदी के खिलाफ इस किस्म का कोई बयान नहीं दिया है. बिप्लब के मीडिया एडवाइजर संजय कुमार मिश्रा ने खुद ‘आजतक’ से बातचीत में इस बात की पुष्टि की है.

साथ ही, लंबे वक्त से त्रिपुरा की राजनीति कवर कर रहे कई पत्रकारों ने भी हमें यही बताया है कि बिप्लब के नाम पर वायरल ये बयान फर्जी है.

कैसे पता लगाई सच्चाई?

बिप्लब देब के अचानक सीएम पद से इस्तीफा देने को लेकर मीडिया में काफी चर्चा हुई. जाहिर है, अगर ऐसे में उन्होंने पीएम मोदी के खिलाफ कोई बयान दिया होता, तो इसे लेकर सभी जगह खबर छपी होती. पर, हमें ऐसी कोई भी मीडिया रिपोर्ट नहीं मिली. बिप्लब के सोशल अकाउंट्स पर भी हमें ऐसा कोई बयान नहीं मिला.

‘बिजनेस स्टैंडर्ड’ की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस्तीफा देने के बाद बिप्लब ने कहा कि पार्टी चाहती है कि अब वो 2023 के विधानसभा चुनावों के मद्देनजर पार्टी को मजबूत करने का काम करें.

बिप्लब ने त्रिपुरा के नए सीएम माणिक साहा को बधाई देते हुए एक ट्वीट भी किया जिसमें उन्होंने लिखा, “डॉ. मणिक साहा को विधायक दल का नेता चुने जाने पर बहुत-बहुत बधाई. मुझे पूरा यकीन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में त्रिपुरा और खुशहाल होगा.

Congratulations and best wishes to @DrManikSaha2 ji on being elected as the legislature party leader.



I believe under PM Shri @narendramodi Ji's vision and leadership Tripura will prosper. pic.twitter.com/s0VF1FznWW