फैक्ट चेक: ‘द कश्मीर फाइल्स’ की अभिनेत्री पल्लवी जोशी के नाम पर बने फर्जी ट्विटर अकाउंट के झांसे में आए लोग

विवेक रंजन अग्निहोत्री निर्देशित फिल्म ‘द कश्मीर फाइल्स’ ने 24 मार्च को 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया. ये पैनडेमिक में अब तक सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है.

अभिनेत्री पल्लवी जोशी ने इस फिल्म में प्रोफेसर राधिका मेनन का किरदार निभाया है, जो अपने छात्रों को ‘आजाद कश्मीर’ के लिए लड़ने को कहती हैं. उनके इस किरदार की काफी चर्चा है. एक इंटरव्यू में पल्लवी ने कहा कि वो चाहती हैं कि हर हिन्दुस्तानी उनके किरदार राधिका से नफरत करे.

इस बीच सोशल मीडिया पर पल्लवी जोशी के नाम पर बने ‘@ipallavijoshi’ ट्विटर अकाउंट से किए गए कुछ ट्वीट्स वायरल हो गए हैं.

इन ट्वीट्स में कहा गया है कि फिल्म ‘द कश्मीर फाइल्स’ के बाद अब आपातकाल के दौर को लेकर ‘द इमरजेंसी फाइल्स’ (The Emergency Files), उस दौर में हुई पुरुषों की नसबंदी का सच सामने लाने के लिए ‘द वैसेक्टोमी फाइल्स’ (The Vesectomy Files) और अजमेर के 1992 के सेक्स स्कैंडल पर ‘द अजमेर फाइल्स’ (The Ajmer Files) नाम की फिल्में बनाई जाएंगी.

‘@ipallavijoshi’ अकाउंट का आर्काइव्ड वर्जन यहां देखा जा सकता है.

बहुत सारे लोग इस अकाउंट को पल्लवी जोशी का असली ट्विटर अकाउंट समझ रहे हैं. इस अकाउंट से किए गए ट्वीट्स के स्क्रीनशॉट को फेसबुक पर भी खूब शेयर किया जा रहा है.

इंडिया टुडे के एंटी फेक न्यूज वॉर रूम (AFWA) ने पाया कि ‘@ipallavijoshi’ अभिनेत्री पल्लवी जोशी के नाम पर बना एक फर्जी अकाउंट है. पल्लवी का ट्विटर पर कोई अकाउंट नहीं है.

तो आइए जानते हैं कि कैसे इस नकली अकाउंट का कच्चा-चिट्ठा सामने आया.

इस अकाउंट को देखकर जो पहली चीज शक पैदा करने वाली है, वो ये कि इसे विवेक अग्निहोत्री ही फॉलो नहीं करते.

इसके अलावा, इस अकाउंट से किए गए ट्वीट्स में भाषा की कई गलतियां हैं.

सबसे पहले हमने ट्वीटबीवर टूल की मदद से ‘@ipallavijoshi’ अकाउंट का ‘ट्विटर आईडी नंबर’ पता किया. ये एक तरह का यूनिक नंबर होता है. फर्जी अकाउंट बनाने वाले अक्सर अपना हैंडल तो बदल लेते हैं. लेकिन, उनका ‘ट्विटर आईडी नंबर’ हमेशा वही रहता है. इसी नंबर की वजह से वो पकड़े जाते हैं.‘@ipallavijoshi’ हैंडल का ‘ट्विटर आईडी नंबर’ ‘1440703746065928205’ है.

‘@ipallavijoshi’ के ट्विटर आईडी नंबर को हमने यांडेक्स सर्च इंजन पर खोजा. तब हमें पता लगा कि इसी आईडी नंबर से पहले एक दूसरा ट्विटर हैंडल चलता था जिसका नाम ‘@iSinghSonali’ था.

‘@iSinghSonali’ ट्विटर अकाउंट अब डिलीट हो चुका है. लेकिन जब हमने इसे गूगल पर सर्च किया, तो हमें इस अकाउंट के एक ट्वीट का कैश्ड वर्जन (cached version) मिल गया. कैश्ड वर्जन एक तरह का अस्थायी आर्काइव होता है जिसे गूगल बनाता है.

हमने इस कैश्ड वर्जन पर राइट क्लिक किया और ‘व्यू पेज सोर्स’ ऑप्शन की मदद से इसके कोडिंग वाले पेज पर गए. यहां पर हमने ‘@ipallavijoshi’ के आईडी नंबर को खोजा और वो हमें यहां मिल गया. यानी, यह बात साबित हो गई कि ‘@ipallavijoshi’ अकाउंट पहले ‘@iSinghSonali’ नाम से चल रहा था.

फिल्म निर्देशक विवेक रंजन अग्निहोत्री ने 24 मार्च को एक ट्वीट के जरिये बताया कि पल्लवी जोशी का ट्विटर पर कोई अकाउंट नहीं है. साथ ही, उन्होंने ये भी लिखा कि पल्लवी के नाम पर चल रहे फर्जी अकाउंट्स की शिकायत करें.

Just for records, Pallavi Joshi is not on Twitter. If you come across any impersonation, please report. Thanks.