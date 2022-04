फैक्ट चेक: पत्थरबाजी करती लड़की और आगजनी की इन तस्वीरें का जहांगीरपुरी हिंसा से कोई वास्ता नहीं

देश की राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हुई हालिया हिंसा मामले में गृह मंत्रालय ने पांच आरोपियों पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA) लगाया है. दरअसल इस इलाके में 16 अप्रैल 2022 को हनुमान जयंती शोभायात्रा के दौरान दो समुदायों के बीच टकराव हो गया था. जिसमें एक स्थानीय व्यक्ति और आठ पुलिसवाले जख्मी हो गए थे. पुलिस के मुताबिक, इस दौरान पथराव और आगजनी की गई थी और गाड़ियों को भी जलाया गया था.

अब इस घटना से जोड़ते हुए सोशल मीडिया पर दो तस्वीरें वायरल हो रही हैं. इनमें से पहली फोटो में बुर्का पहने हुए एक युवती पत्थर मारने की मुद्रा में नजर आ रही है. इस फोटो को ‘#जहांगीरपुरी’ जैसे हैशटैग्स के साथ शेयर किया जा रहा है और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि ये युवती हाल ही में जहांगीरपुरी, दिल्ली में पत्थरबाजी कर रही थी.

मिसाल के तौर पर, एक ट्विटर यूजर ने इसे पोस्ट करते हुए लिखा, “इसे तो भारत की महिला क्रिकेट टीम में होना चाहिए था. #Secularism #जहांगीरपुरी”.

इसी तरह, एक अन्य फोटो में एक वाहन में आग लगी हुई है. हर जगह धुआं ही धुआं नजर आ रहा है. साथ ही, सुरक्षा दस्ते के कुछ लोग जाते हुए दिख रहे हैं. इस फोटो को भी ‘#धार्मिक_दंगे_बंद_करो’, ‘#Riots’, ‘#DelhiCapitals’ और ‘#जहांगीरपुरी’ जैसे हैशटैग्स के साथ शेयर किया जा रहा है.

हमने पाया कि ये दोनों ही तस्वीर पुरानी हैं और इनका हालिया जहांगीरपुरी हिंसा से कुछ लेना-देना नहीं है. पत्थर फेंकती बुर्का पहने हुए युवती की तस्वीर अप्रैल 2018 की है जब श्रीनगर के लाल चौक इलाके में चार नागरिकों की कथित हत्या के विरोध में कुछ छात्राओं ने सुरक्षा बलों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और पत्थरबाजी की थी.

वहीं जलते वाहन वाली तस्वीर मार्च 2018 की है जब पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले में रामनवमी का एक जुलूस निकलने के बाद दो पक्षों के बीच टकराव और हिंसा की घटनाएं हुई थीं.

तो आइए, जानते हैं कि हमने कैसे पता लगाई इन दोनों तस्वीरों की सच्चाई.

पहली फोटो: कश्मीर में हुई थी ये पत्थरबाजी

रिवर्स सर्च करने पर हमें ये फोटो पीटीआई फोटो जर्नलिस्ट उमर गनी के 11 अप्रैल 2018 के एक ट्वीट में मिली. ‘#KulgamKillings’ हैशटैग के साथ किए गए इस ट्वीट में छात्राओं की पत्थरबाजी से जुड़ी कुछ और तस्वीरें भी देखी जा सकती हैं. उमर ने इस ट्वीट में बताया था कि ये श्रीनगर के लाल चौक इलाके की फोटो है. यहां कुलगाम में सेना के एक्शन में मारे गए चार नागरिकों को लेकर छात्राओं ने विरोध प्रदर्शन किया और सुरक्षाबलों पर पत्थर फेंके. इस घटना में एक छात्रा जख्मी भी हो गई थी.

In pix-Female student protesters again appeared in the heart of #Srinagar (Lal Chowk) and pelted stones at forces,in which one of the female student sustained injuries. They were protesting against the fresh killings of 4 civilians in #Khudwani #Kulgam . #Kashmir #KulgamKillings pic.twitter.com/mgUD9UA5wc