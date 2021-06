फैक्ट चेक: पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के नाम बने फर्जी अकाउंट से किए जा रहे मोदी विरोधी ट्वीट

पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम से एक बेहद चौंकाने वाला ट्वीट वायरल हो रहा है. जिसमें लिखा है कि अगर पीएम नरेंद्र मोदी सिर्फ 21 दिनों के लिए उन्हें दोबारा प्रधानमंत्री बना दें तो देश कोरोना के खिलाफ जंग जीत जाएगा.

यही नहीं, जिस ट्विटर अकाउंट से ये ट्वीट किया गया है, उसके एक अन्य ट्वीट में और भी तीखा व्यंग्य किया गया है कि “मोदीजी, वैक्सीन विदेश क्यों भेज दिया, गौमूत्र भेज देते.”

इन दोनों ही ट्वीट्स को हजारों की संख्या में लोगों ने लाइक और रीट्वीट किया है. इस ट्विटर अकाउंट ‘@PMdrmanmohan’ के बायो सेक्शन में लिखा है कि ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस नेता डॉ मनमोहन सिंह का अकाउंट है.

इंडिया टुडे के एंटी फेक न्यूज वॉर रूम (AFWA) ने पाया कि ‘@PMdrmanmohan’ नाम के जिस ट्विटर अकाउंट से डॉ मनमोहन सिंह के नाम पर ये ट्वीट किए गए हैं, वो उनका है ही नहीं. दरअसल, मनमोहन सिंह का ट्विटर पर कोई अकाउंट नहीं है.

‘@PMdrmanmohan’ हैंडल वाला ये ट्विटर अकाउंट पिछले महीने ही बना है और खबर लिखे जाने तक इसे फॉलो करने वालों की संख्या तकरीबन 26 हजार है. इस अकाउंट का आर्काइव्ड वर्जन यहां देखा जा सकता है.

कई ट्विटर यूजर इस अकाउंट को मनमोहन सिंह का असली अकाउंट मान रहे हैं, वहीं कई लोग हैरानी भी जता रहे हैं कि क्या सचमुच डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पीएम मोदी को लेकर इतने भड़काऊ बयान दिए हैं. इस अकाउंट से किए गए कई ट्वीट फेसबुक पर भी वायरल हैं. ऐसे ही एक फेसबुक पोस्ट का आर्काइव्ड वर्जन यहां देखा जा सकता है.

क्या है सच्चाई

पूर्व पीएम डॉ मनमोहन सिंह के पर्सनल सेक्रेटरी जीएम पिल्लई ने इस बात की पुष्टि की कि ‘@PMdrmanmohan’ ट्विटर अकाउंट डॉ सिंह का नहीं है. उन्होंने बताया, “ट्विटर पर डॉ सिंह का कोई अकाउंट नहीं है. मैंने उनके नाम पर चल रहे फर्जी ​अकाउंट्स के खिलाफ शिकायत की है.”

इस ट्विटर अकाउंट ‘@PMdrmanmohan’ में ऐसी कई बातें हैं जो इसके फर्जी होने की की तरफ इशारा करती हैं.

पहली बात तो ये कि ये अकाउंट वेरिफाइड नहीं है. इसके बायो सेक्शन में जो ब्यौरा दिया है, उसमें व्याकरण की गलतियां हैं. जैसे, ‘Ex PRIME MINISTER OF INDIA’ के बाद पूर्ण विराम लगा है. जाहिर है, डॉ मनमोहन सिंह इस किस्म की गलती नहीं करेंगे.

इस अकाउंट से पैरोडी अकाउंट्स के ट्वीट्स को रीट्वीट किया गया है.

ये सच है कि पिछले महीने डॉ मनमोहन सिंह ने कोरोना महामारी को लेकर चिंता जताई थी और इससे जुड़े कुछ सुझाव देते हुए पीएम मोदी को एक पत्र लिखा था.

Former PM Dr Manmohan Singh writes PM Narendra Modi, "The key to our fight against COVID19 must be ramping up the vaccination effort. We must resist the temptation to look at the absolute numbers being vaccinated, and focus instead on the percentage of the population vaccinated" pic.twitter.com/OiDXnngIJ8