फैक्ट चेक: पाकिस्तानी पीएम इमरान ने नहीं की PM मोदी की तारीफ, वीडियो के अधूरे हिस्से से फैल रहा भ्रम

क्या पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने मोदी सरकार की तारीफ की? क्या उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान में 73 साल में ऐसी हुकूमत नहीं आई, जैसी आज है? सोशल मीडिया पर कुछ लोग एक वीडियो के जरिये ऐसा ही दावा कर रहे हैं.

इस वीडियो में इमरान खान एक मंच से बोल रहे हैं, “पाकिस्तान को एक मजबूत फौज की जरूरत है तो आज जरूरत है. और क्यों जरूरत है? क्योंकि हमारे साथ जो हमारा हमसाया है, तिहत्तर साल की तारीख में इस तरह की हुकूमत नहीं आई जो आज हिन्दुस्तान में आई है.” इमरान खान के इतना कहने के बाद वीडियो में एक महिला की आवाज में इमरान की बात को दोहराया जाता है.

इस वीडियो को शेयर करते हुए लेखिका शेफाली वैद्य ने अंग्रेजी में कैप्शन लिखा, जिसका हिंदी अनुवाद है, “नरेंद्र मोदी सरकार का इससे शानदार प्रचार नहीं हो सकता. आपका दुश्मन सार्वजनिक तौर पर ये स्वीकार कर रहा है कि पिछले 73 सालों में भारत में इतनी मजबूत और दृढ़ निश्चय वाली सरकार नहीं आई.”

You cannot have a more ringing endorsement of @narendramodi govt than this. Your sworn enemy publicly admitting that in 73 years India had never had a government as strong and iron-willed as this! pic.twitter.com/ajRvG0y0mR