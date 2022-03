फैक्ट चेक: क्रिस रॉक ने विल स्मिथ से नहीं मांगी है माफी, मनगढ़ंत है ये बयान

ऑस्कर समारोह के दौरान कॉमेडियन क्रिस रॉक को थप्पड़ मारने के लिए एक्टर विल स्मिथ ने इंस्टाग्राम के जरिये माफी मांगी है. उन्होंने लिखा कि किसी भी तरह की हिंसा, जहरीली और विनाशकारी होती है. एकेडमी अवॉर्ड्स में उनका बर्ताव स्वीकार्य नहीं था और उसके लिए कोई बहाना नहीं चलेगा.

विल के इस पोस्ट के सामने आने के बाद से ही सोशल मीडिया पर क्रिस रॉक के हवाले से भी एक माफी मांगने वाला बयान वायरल हो गया है. इसमें कहा गया है, “एक कॉमेडियन के लिए यह समझना आसान नहीं होता कि कहां हद पार करनी है और कहां नहीं. पिछली रात मैंने सीमा पार कर दी. मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था. इससे एक कॉमेडियन के तौर पर मेरी छवि को नुकसान पहुंचा है. कॉमेडी का मतलब दूसरों का मजाक उड़ाना नहीं है. मैं अपनी दोस्त जेडा पिंकेट स्मिथ, विल स्मिथ और पूरे स्मिथ परिवार से माफी मांगता हूं. -क्रिस रॉक ”.

एक फेसबुक यूजर ने इसे पोस्ट करते हुए लिखा, क्रिस रॉक ने पिछली रात हुई घटना को लेकर अपना बयान जारी किया है.

हमने पाया कि क्रिस रॉक के नाम पर वायरल हो रहा ये बयान बेबुनियाद है. खबर लिखे जाने तक क्रिस या उनकी टीम के किसी सदस्य ने ऑस्कर के थप्पड़ कांड को लेकर कोई बयान जारी नहीं किया है.

कैसे पता लगाई सच्चाई?

सबसे पहले हमने क्रिस के सोशल मीडिया हैंडल्स और उनकी वेबसाइट को खंगाला.

हमें कहीं भी ऑस्कर समारोह के वाकये को लेकर माफी मांगने से जुड़ी कोई जानकारी नहीं मिली.

‘हॉलीवुड रिपोर्टर’ वेबसाइट की पत्रकार रेबेका कीगन ने क्रिस की टीम के हवाले से बताया है कि क्रिस के नाम पर शेयर किया जा रहा माफीनामा फर्जी है.

Chris Rock has not yet issued a statement. There is a statement going around purporting to be from Rock that is not from him, per his team. It’s the one that starts, “As a comedian it can be difficult to understand…”