फैक्ट चेक: स्टंटबाजी के चक्कर में औंधे मुंह गिरे बाइकर्स के वीडियो की ये है असल कहानी

स्टंटबाजी के चक्कर में बैलेंस खोकर गिरते कुछ बाइकर्स का एक विचलित कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. कोई इसे दिल्ली का बता रहा है तो कोई हैदराबाद का.

वीडियो किसी हाईवे का लगता है जहां एक लड़का आगे का टायर उठाकर बाइक चलाते नजर आ रहा है. उसके पीछे एक लड़की भी बैठी है. बगल से एक दूसरी बाइक जा रही है जिस पर पीछे बैठा लड़का स्टंट को शूट कर रहा है.

लेकिन अचानक स्टंट वाली बाइक का बैलेंस खो जाता है जिसके बाद लड़का और लड़की दोनों नीचे गिर जाते हैं. सिर्फ यही नहीं, इस बाइक से टकराकर पीछे से आ रही एक दूसरी बाइक पर बैठे दो लड़के भी औंधे मुंह सड़क पर गिरते हैं.

सोशल मीडिया पर इन बाइकर्स पर लोग जमकर बरस रहे हैं कि रील बनाने के चक्कर में इन्होंने अपने साथ-साथ दूसरों की जान भी खतरे में डाल दी.

लेकिन आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये वीडियो भारत का नहीं बल्कि पाकिस्तान का है.

कैसे पता की सच्चाई?

जांच के दौरान हमें पता चला कि इस वीडियो को कई पाकिस्तानी यूजर्स ने भी शेयर किया है. इन पोस्ट्स के कमेंट सेक्शन में कुछ यूजर्स ने लिखा है कि वीडियो लाहौर के ‘सीबीडी रूट 47’ नाम के इलाके का है.

Ye Lahore me CBD Route 47 ha pic.twitter.com/3FpF086FC4 — Sadaqat Ali (@Rao_Sadaqat_234) November 2, 2025

गूगल मैप्स के स्ट्रीट व्यू में ये जगह देखने में किसी मल्टीलेन हाइवे जैसी ही लग रही है.

हमें यूट्यूब पर लाहौर की ‘सीबीडी रूट 47’ नाम की इस सड़क/हाइवे के कई वीडियो मिले. इनमें से एक वीडियो में हमें वायरल वीडियो से काफी मिलती-जुलती जगह दिखी. इस वीडियो में ठीक वैसे ही स्ट्रीट लाइट के पिलर और फुटपाथ दिख रहे हैं जैसे कि वायरल वीडियो में हैं.

यहां तक कि वायरल वीडियो में दिख रहा “NLC AT WORK” लिखा हुआ सफेद बैरिकेड भी यूट्यूब वीडियो में नजर आ रहा है.

सीबीडी रूट 47 के एक दूसरे यूट्यूब वीडियो में भी ऐसा ही एक बैरिकेड देखा जा सकता है. यहां NLC का मतलब नेशनल लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन है जो पाकिस्तान सरकार की माल ढुलाई और निर्माण करने वाली एक कंपनी है.

इसके अलावा सीबीडी रूट 47 नाम की लाहौर की ये सड़क इसी साल अप्रैल में बनकर तैयार हुई है. इसे खबरों में पाकिस्तान की सबसे आधुनिक सड़क बताया गया है.

यहां हम ये नहीं कह सकते कि वीडियो कब का है और इसमें दिख रहे बाइकर्स का घटना के बाद क्या हुआ. लेकिन ये स्पष्ट है कि वीडियो पाकिस्तान का है, न कि भारत का.

