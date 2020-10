फैक्ट चेक: बिहार के मंत्री ने हैदराबाद के फ्लाईओवर की फोटो को बताया बिहार सरकार का ‘गुड वर्क’

चुनाव की गहमागहमी के बीच बिहार के नगर विकास एवं आवास मंत्री सुरेश कुमार शर्मा ने जगमगाती स्ट्रीट लाइटों वाले एक फ्लाईओवर की फोटो शेयर की, जिसमें लिखा है, “मुजफ्फरनगर स्ट्रीट लाइट योजना...जगमगा रही हैं मुजफ्फरनगर की सड़कें! मुजफ्फरपुर में कुल 17554 स्ट्रीट लाइट अधिष्ठापित किए जा चुके हैं.”

इस फोटो के साथ सुरेश कुमार शर्मा ने कैप्शन लिखा, “काम किया है, काम करेंगे, मुजफ्फरपुर का विकास करेंगे.” यानी, यह बताने की कोशिश की है कि स्ट्रीट लाइटों से रोशन चकाचक फ्लाईओवर की फोटो बिहार सरकार के अच्छे काम का नमूना है.

इस पोस्ट का आर्काइव्ड वर्जन यहां देखा जा सकता है.



इंडिया टुडे के एंटी फेक न्यूज वॉर रूम (AFWA) ने पाया कि सुरेश कुमार शर्मा ने फ्लाईओवर की जो फोटो शेयर की है, वह ​बिहार की नहीं बल्कि हैदराबाद की है.

पोस्ट पर यकीन करते हुए बहुत सारे लोग फेसबुक और ट्विटर पर इसे शेयर कर रहे हैं.

कुछ लोगों ने सुरेश कुमार शर्मा के पोस्ट पर कमेंट करते हुए यह भी लिखा है कि यह फ्लाईओवर बिहार में नहीं है.



दावे की पड़ताल

हमने पाया कि स्ट्रीट लाइट्स से जगमग ​फ्लाईओवर की जिस तस्वीर को शेयर करके सुरेश कुमार शर्मा ने बिहार सरकार की पीठ थपथपाई है, वह दरअसल हैदराबाद स्थित बैरामालगुडा जंक्शन के आरएचएस फ्लाईओवर की है.

फोटो को रिवर्स सर्च करने पर ये फोटो हमें ‘द न्यूज मिनट’ वेबसाइट की एक रिपोर्ट में मिली, जो 10 अगस्त 2020 को छपी है.

रिपोर्ट के अनुसार, 10 अगस्त 2020 को तेलंगाना सरकार के मंत्री केटी रामा राव (केटीआर) ने आरएचएस फ्लाईओवर का उद्घाटन किया था जिसके बाद उसे आम जनता के लिए खोल दिया गया था.

हमें केटीआर के 9 अगस्त 2020 के एक ट्वीट में भी ये फोटो मिली जिसे सुरेश कुमार शर्मा ने शेयर किया है.

Happy to be throwing open yet another flyover in #Hyderabad tomorrow that has been completed as part of #SRDP (Strategic Road Development Plan)



RHS flyover at Bairamalguda junction, 780 mt long coating 26.5Cr@bonthurammohan @CommissionrGHMC pic.twitter.com/nb0OLqRYvC