फैक्ट चेक: निक्की यादव हत्याकांड का आरोपी हिंदू है, इस मामले में नहीं है 'लव जिहाद' का कोई एंगल

क्या पिछले साल के चर्चित 'श्रद्धा मर्डर केस' के अंदाज में हुई निक्की यादव नामक लड़की की हालिया हत्या, 'लव जिहाद' का मामला है? कई सोशल मीडिया यूजर्स का यही कहना है.

ऐसा आरोप है कि नौ फरवरी को देर रात 23 वर्षीय निक्की यादव की उसके बॉयफ्रेंड ने डेटा केबल से गला घोंटकर हत्या कर दी थी. हत्या के बाद उसने लाश अपने परिवार के एक ढाबे में रखे फ्रिज में छुपा दी थी.

अब इस मामले में कुछ लोग सांप्रदायिक एंगल जोड़ रहे हैं. मिसाल के तौर पर, एक ट्विटर यूजर ने इस बारे में लिखा, "आखिर ये लव जिहाद कब रुकेगा, हमारी बहन बेटियां कब तक इनका शिकार होती रहेंगी! श्रद्धा जैसी हत्या साहिल ने निक्की यादव को टुकड़ों में काट कर शव फ्रिज में रखा, ऐसे लोगों के लिए सिर्फ एक ही सजा होनी चाहिए, इन्हें पब्लिक प्लेस पर नंगा करके तब तक पीटना चाहिए जब तक दम टूट ना जाए."

इस पोस्ट का आर्काइव्ड वर्जन यहां देखा जा सकता है.

इंडिया टुडे फैक्ट चेक ने पाया कि निक्की यादव हत्याकांड का आरोपी साहिल गहलोत हिंदू है. सतीश कुमार, डीसीपी, क्राइम ब्रांच, दिल्ली पुलिस ने "आजतक" से बातचीत में इस बात की पुष्टि की है.

कैसे पता लगाई सच्चाई?

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 14 फरवरी, 2023 को निक्की यादव मर्डर से संबंधित एक प्रेस रिलीज ट्विटर पर शेयर की. इसमें बताया गया है कि मामले के आरोपी का नाम साहिल गहलोत है. नाम से ही जाहिर है कि वो हिंदू है. प्रेस रिलीज में साहिल के पिता का नाम वीरेंदर सिंह बताया गया है.

Team of WR-I led by Insp Satish, ACP Raj Kumar & DCP @CopSatish499 detects a sensational murder



Accused killed his girl friend by strangulating her in car, concealed her dead body in refrigerator of his dhaba and married another girl on the same day@DelhiPolice @Ravindra_IPS pic.twitter.com/1XYlK1VUlg