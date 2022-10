Who is Mitesh, जिसकी दुल्हन बनने वाली थीं वैशाली ठक्कर? सुसाइड नोट में बोला- I am sorry

वैशाली ठक्कर ने सुसाइड नोट में पेरेंट्स के अलावा एक और शख्स से माफी मांगी. वो नाम है मितेश. मितेश वो शख्स है जिससे वैशाली ठक्कर की शादी होने वाली थी. मितेश कैलिफोर्निया बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं. फैंस ये जानकर शॉक्ड हैं कि वैशाली ने शादी से 4 दिन पहले फांसी लगाई. वैशाली को उनका एक्स राहुल परेशान कर रहा था.

X

वैशाली ठक्कर