Simba के आतंकवादी कमेंट पर Umar Riaz के पिता का रिएक्शन, बोले- Salman Khan का इंतजार कर रहा

बिग बॉस में 4 हफ्तों तक शांत रहे सिंबा नागपाल को इस हफ्ते काफी आक्रामक होते देखा गया. उमर को पूल में धक्का देना, फिर उन्हें आतंकवादी बताना... सिंबा इन दो वजहों से सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल हुए. सिंबा का उमर पर किया आतंकवादी कमेंट उन्हें वीकेंड का वार में मुसीबत में डाल सकता है. सिंबा के इस कमेंट पर उमर के पिता ने रिएक्ट किया है.

उमर रियाज के पिता का रिएक्शन

उमर के पिता रियाज अहमद चौधरी ने अपनी चुप्पी तोड़ी. उन्होंने ट्वीट कर लिखा- मेरे ख्याल से कलर्स टीवी और बिग बॉस की सिंबा के खिलाफ चुप्पी बताती है कि वो ये बहाना बनाएंगे कि धक्का टास्क के दौरान लगा था. इसलिए कोई एक्शन नहीं लिया गया. लेकिन मैं फिर भी सलमान खान का इंतजार कर रहा हूं. कैसे वो उमर को धक्का देने और इस्लामोफोबिया टिप्पणी पर सिंबा को फटकार लगाते हैं.

I think silence of @ColorsTV #Biggboss15 against Simba speaks that they will put an excuse that this push was during execution of task so demands no action but still waiting how @BeingSalmanKhan will name & shame Simba for his inappropriate islamophobia remarks & his push.